Le chef de l'opposition israélienne propose que l'Egypte gère Gaza

il y a 54 minutes

Le chef de l'opposition israélienne propose que l'Egypte assume la responsabilité de Gaza

Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, a proposé mardi que l'Egypte assume la responsabilité de la bande de Gaza pour huit ans une fois la guerre terminée, en échange d'un allégement massif de sa dette.

Photo: IMAGO/UPI Photo

«La solution consiste à confier à l'Egypte la gestion de la bande de Gaza pour une durée de huit ans, avec une option de prolongation jusqu'à 15 ans», a déclaré l'ancien Premier ministre israélien devant un cercle de réflexion à Washington.

«Dans le même temps, sa dette extérieure sera remboursée par la communauté internationale et les alliés régionaux», a-t-il dit. «L'Egypte dirigera une force de paix en partenariat avec les Etats du Golfe et la communauté internationale pour la gestion et la reconstruction de Gaza», dévasté par la guerre provoquée par l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, a poursuivi Yaïr Lapid.

Cela permettra, a-t-il dit, de créer les conditions d'une «autogestion» dans la bande de Gaza actuellement contrôlée par le Hamas, qui deviendrait «totalement démilitarisée».

Source: AFP