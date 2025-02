L'OMS se défend après l'annonce du retrait américain

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a balayé lundi les critiques de Donald Trump après l'annonce du retrait américain de l'organisation, conseillant à Washington de faire plutôt des «suggestions» de réforme.

«Nous regrettons cette décision et nous espérons que les Etats-Unis», premier donateur de l'OMS, «vont la reconsidérer», a déclaré M. Tedros, devant le Conseil exécutif de l'OMS, qui se réunit du 3 au 11 février à Genève.

Il a rappelé que des mesures d'économies ont déjà été prises ces derniers jours pour affronter le départ américain mais a plaidé en faveur d'un «dialogue constructif pour préserver et renforcer les relations historiques entre l'OMS et les Etats-Unis».

Donald Trump justifie sa décision par l'écart entre les contributions financières américaines et chinoises et accuse l'OMS d'«arnaquer» les Etats-Unis, principal donateur de l'organisation à hauteur d'un plus de 16% de son budget.

M. Tedros a balayé ces accusations, faisant valoir qu'«au cours des sept dernières années (...) l'OMS a mis en oeuvre les réformes les plus profondes et les plus vastes de son histoire», que ce soit en matière de stratégie, partenariats, financement, personnel ou culturel.

