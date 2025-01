L'armée russe dit avoir intercepté huit missiles américains ATACMS

L'armée russe a affirmé samedi avoir intercepté huit missiles américains ATACMS tirés par l'Ukraine contre son territoire. Un type d'attaque présenté par Moscou comme une ligne rouge dans le conflit.

«Les moyens de défense aérienne ont abattu huit missiles tactiques opérationnels ATACMS de fabrication américaine et 72 drones», a indiqué l'armée russe, qui n'a toutefois pas précisé si cette nouvelle attaque ukrainienne avait fait des victimes et entraîné des dégâts matériels.

Photo: keystone-sda.ch

L'administration du président américain sortant Joe Biden a autorisé en novembre le recours à de tels missiles par Kiev, après s'y être longtemps opposée, à la suite du déploiement, selon l'Occident et l'Ukraine, de milliers de soldats nord-coréens en soutien aux soldats russes.

Depuis, Kiev a mené plusieurs séries d'attaques à l'aide de ces missiles longue portée ATACMS, ainsi qu'avec des Storm Shadow britanniques.

Moscou sort son arme experimentale

La Russie a répliqué en tirant pour la première fois une arme expérimentale hypersonique baptisée «Orechnik», promettant «une réponse» à chaque attaque ukrainienne de ce type contre son territoire. Le président russe Vladimir Poutine a surtout menacé de frapper le centre-ville de Kiev en représailles, sans mettre à exécution ses propos à ce stade.

Le président élu américain Donald Trump, dont le retour à la Maison Blanche est prévu le 20 janvier, s'était lui dit mi-décembre «vivement opposé» à l'emploi par l'armée ukrainienne des missiles américains ATACMS, évoquant une «intensification» et une «aggravation» du conflit.

Près de la frontière avec l'Ukraine, deux personnes ont, de leur côté, été blessées dans une attaque ukrainienne de drone dans la ville de Chebekino, selon le gouverneur de la région russe de Belgorod, Viatcheslav Gladkov.

Sur le front, une frappe ukrainienne a fait au moins dix blessés dans la ville de Gorlivka, en territoire occupé par Moscou dans l'est de l'Ukraine, selon son maire Ivan Prikhodko. Plus au nord, l'armée russe a revendiqué samedi la prise de la petite localité de Nadiïa dans la région ukrainienne de Lougansk, qu'elle a annexée en 2022 et qu'elle contrôle quasiment intégralement.

Enfin, quatre personnes ont été blessées dans une attaque russe de drone dans le Sud, d'après le chef de l'administration militaire municipale de la grande ville de Kherson, Roman Mrotchko.