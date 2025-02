L'armée israélienne se retire d'un important couloir à Gaza

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas «en danger» et pourrait «s'effondrer»

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas «est en danger» et «pourrait s'effondrer», a affirmé samedi à l'AFP Bassem Naïm, membre du bureau politique du mouvement islamiste palestinien, alors que les négociations sur la deuxième phase de la trêve, censées débuter lundi, ne semblent pas avoir commencé.

Accusant Israël de «procrastination» dans l'application de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, d'une durée de six semaines et entré en vigueur le 19 janvier, Bassem Naïm a averti que cette situation mettait l'accord «en danger et pourrait entraîner son effondrement». Aucun détail n'a été communiqué sur l'avancement des discussions concernant la deuxième phase, qui vise à obtenir la libération de tous les otages et à sceller la fin définitive de la guerre. Dans un entretien avec l'AFP, Bassem Naïm a appelé à ne pas normaliser les relations avec Israël.

«Nous appelons tous les pays arabes, tant ceux qui ont déjà normalisé que ceux qui envisagent de le faire, à se rétracter car cette entité (Israël) qui a usurpé la terre palestinienne il y a 76 ans, représente une menace pour toute la région, pas seulement pour les Palestiniens. C'est la cause de la plupart des problèmes de la région, et nous les appelons tous à arrêter cette normalisation ou toute nouvelle étape vers la normalisation.»

Il s'est aussi prononcé sur le projet de Donald Trump de prendre le contrôle de Gaza et de déplacer ses habitants vers d'autres pays:

«Forcer deux millions de Palestiniens à quitter leur patrie, quelle qu'en soit la raison, est un crime contre l'humanité et un acte de nettoyage ethnique. Tous les pays arabes, sans exception, ainsi que de nombreux États musulmans et d'autres nations à travers le monde, ont pris une position claire rejetant cette offre (...) parce que le peuple palestinien refusera de partir. Et aucun Etat n'est prêt ou disposé à les recevoir.»

Source: AFP