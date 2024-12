Attaque israélienne au Yémen: le patron de l'OMS «sain et sauf» après un bombardement

Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, qui se trouvait à l'aéroport de Sanaa lors du bombardement israélien jeudi, a fait état de dégâts sur les infrastructures mais indiqué qu'il était «sain et sauf» sur le réseau social X. Un membre d'équipage de l'avion de Tedros Adhanom Ghebreyesus «a été blessé», a-t-il indiqué, ajoutant que les autres membres de l'équipe de l'ONU et de l'OMS qui l'accompagnent «sont sains et saufs».

Sur leur chaîne Telegram, les rebelles houthis ont pour leur part indiqué que trois personnes ont été tuées et 11 blessées dans des frappes israéliennes jeudi contre l'aéroport international de Sanaa et d'autres sites qu'ils contrôlent.

Deux personnes ont péri et 11 ont été blessées à l'aéroport de Sanaa, et une troisième a été tuée au port de Ras Issa au nord de Hodeida (ouest), selon la même source.