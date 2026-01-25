Barack Obama a qualifié de «tragédie» la mort d’Alex Pretti, tué par des agents de l'ICE à Minneapolis. Il a appelé à un «sursaut» pour défendre les libertés fondamentales et a dénoncé des attaques contre les valeurs américaines par l’administration en place.

AFP

L'ex-président américain Barack Obama a qualifié dimanche la mort d'Alex Pretti, un infirmier américain tué par des agents fédéraux la veille à Minneapolis, de «tragédie déchirante» et a appelé à un «sursaut» face aux «attaques» perpétrées contre les valeurs fondamentales des Etats-Unis.

«Il revient à chaque citoyen de s'élever contre l'injustice, de protéger nos libertés fondamentales, et de faire rendre des comptes à notre gouvernement», écrit le démocrate dans un communiqué où il critique en outre l'administration Trump, «empressée de faire escalader la situation».