DE
FR

L'administration Trump dans le viseur
Les valeurs américaines sont «attaquées» dénonce Barack Obama

Barack Obama a qualifié de «tragédie» la mort d’Alex Pretti, tué par des agents de l'ICE à Minneapolis. Il a appelé à un «sursaut» pour défendre les libertés fondamentales et a dénoncé des attaques contre les valeurs américaines par l’administration en place.
Publié: il y a 55 minutes
1/2
Barack Obama dénonce une attaque envers les valeurs fondamentales des Etats-Unis, suite aux attaques de l'ICE.
Photo: keystone-sda.ch
AFP

L'ex-président américain Barack Obama a qualifié dimanche la mort d'Alex Pretti, un infirmier américain tué par des agents fédéraux la veille à Minneapolis, de «tragédie déchirante» et a appelé à un «sursaut» face aux «attaques» perpétrées contre les valeurs fondamentales des Etats-Unis.

«Il revient à chaque citoyen de s'élever contre l'injustice, de protéger nos libertés fondamentales, et de faire rendre des comptes à notre gouvernement», écrit le démocrate dans un communiqué où il critique en outre l'administration Trump, «empressée de faire escalader la situation».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus