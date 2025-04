Après plus de 40 ans de règne, le pick-up Ford F-150 n'est plus en tête des voitures les plus vendues aux Etats-Unis. C'est un modèle japonais qui se hisse désormais sur le trône. Un revers sans doute amer pour le président «America first» Donald Trump.

Andreas Engel

Le président américain n’avait certainement pas imaginé un tel démarrage pour son second mandat: pour la première fois depuis 43 ans, le Ford F-150 ne se retrouve plus en tête des voitures les plus vendues aux Etats-Unis. Selon les données de l’entreprise d’analyse Jato Dynamics, ce pilier de l’industrie automobile américaine a dû céder sa place en 2024 à un concurrent japonais, un SUV compact en l'occurence. Une double déception pour Donald Trump et son «America first».





Avec plus de six mètres de long et également proposé en version électrique «Lightning» en Europe depuis fin 2023, le F-150 s’est vendu à près de 461’000 exemplaires, ce qui reste toutefois un excellent résultat. Pourtant, il a été largement dépassé par le Toyota RAV4, le bestseller mondial de la firme japonaise, qui a franchi les 475’000 ventes.

Le géant automobile japonais positionne également deux autres modèles dans le top 10 des ventes aux Etats-Unis avec les berlines Camry et Corolla (6e et 7e places). Honda avec le CR-V (3e place), concurrent du RAV4, et la berline Civic (9e place), ainsi que Nissan avec son Rogue (8e place), un jumeau du X-Trail, contribuent à faire en sorte qu’il y ait davantage de voitures japonaises qu'américaines dans le top 10 des best-sellers aux Etats-Unis.

Top 10 des ventes de voitures aux Etats-Unis en 2024

Rang Modèle Nombre 1 Toyota RAV4 475'193 2 Ford F-150 460'915 3 Honda CR-V 402'791 4 Tesla Modèle Y 372'613 5 Chevrolet Silverado 1500 344'022 6 Toyota Camry 309'875 7 Toyota Corolla 283'098 8 Nissan Rogue 245'724 9 Honda Civic 242'005 10 GMC Sierra 1500 216'248

Encore la star des pick-up

Les raisons de ce changement à la tête du classement des ventes sont multiples. D'une part, des modèles de pick-up plus compacts, comme le Ford Ranger, deviennent de plus en plus populaires aux Etats-Unis, ce qui érode la domination du roi des pick-up. D'autre part, Ford a rencontré des difficultés d'approvisionnement et des problèmes de qualité en 2024, ce qui a entraîné des arrêts de production et de livraison à court terme. Enfin, la hausse des prix du F-150 pour l'année modèle 2024, qui a atteint jusqu’à 10%, a aussi contribué à cette évolution.

Cependant, le pick-up historique de Ford a de bonnes chances de revenir en tête cette année: environ la moitié des RAV4 vendus en 2024 ont dû être importés des usines Toyota de Woodstock, au Canada, et de Nagakusa, au Japon. Etant donné les droits de douane sur les importations brandis par Trump, la situation pourrait donc bientôt se retourner en faveur de Ford.

Il y a également un titre que le F-150 peut toujours revendiquer avec fierté: depuis 47 ans, il est le véhicule le plus vendu dans le segment des pick-up, et il est probable qu'il le reste encore un moment.