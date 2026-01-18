La tension continue de monter dans le dossier groenlandais. Les huit pays européens menacés de droits de douane par le président américain Donald Trump ont décidé dimanche de durcir le ton. «Les menaces tarifaires sapent les relations transatlantiques et comportent un risque d’escalade», avertissent l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni dans une déclaration commune
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc