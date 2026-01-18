DE
La tension monte autour du Groenland
Huit pays européens mettent en garde Trump contre un «risque d'escalade»

Les huit pays européens menacés de droits de douane par Donald Trump dans le cadre du dossier groenlandais haussent le ton. Dans une déclaration commune, ils vont juqu'à évoquer un «risque d'escalade».
Publié: il y a 9 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
1/2
Huit pays européens rejettent les menaces douanières de Donald Trump.
Photo: AFP
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
sda-logo.jpeg
Mattia Jutzeler et ATS Agence télégraphique suisse

La tension continue de monter dans le dossier groenlandais. Les huit pays européens menacés de droits de douane par le président américain Donald Trump ont décidé dimanche de durcir le ton. «Les menaces tarifaires sapent les relations transatlantiques et comportent un risque d’escalade», avertissent l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni dans une déclaration commune

Développement suit

