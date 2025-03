Macron va s'adresser aux Français sur l'Ukraine et la défense européenne

«Le monde est confronté à ses plus grands défis»: Emmanuel Macron va s'adresser mercredi aux Français à la veille d'un sommet européen crucial et dans un moment de bascule géopolitique autour d'un rapprochement entre Washington et Moscou, potentiellement aux dépens de l'Europe et de l'Ukraine.

«Mes chers compatriotes, dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m'adresserai à vous ce soir à 20H», a écrit le chef de l'Etat sur le réseau X pour annoncer son allocution télévisée.

Selon son entourage, il doit avant tout mettre en perspective et en contexte l'accélération née de la détermination du président américain Donald Trump de mettre fin à tout prix à la guerre en Ukraine, en négociant directement avec son homologue russe Vladimir Poutine, plus de trois ans après le début de l'invasion par la Russie de son voisin. Mais il pourra aussi annoncer les «prochaines étapes» d'un processus diplomatique très incertain, a précisé un proche du président à l'AFP.

Source: AFP