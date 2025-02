La Russie ne «vendra jamais» les territoires ukrainiens occupés

Dialogue prometteur

Le Kremlin a jugé dimanche «prometteur» le dialogue entre Vladimir Poutine et Donald Trump, ce dernier se montrant de plus en plus hostile à l'égard de l'Ukraine, au moment où Moscou et Washington négocient la tenue d'un sommet.

«Le dialogue a lieu entre deux présidents vraiment remarquables. C'est prometteur. Il est important que rien ne vienne gêner la mise en oeuvre de leur volonté politique», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, interrogé par la télévision sur la fermeté des Etats-Unis à l'égard de Kiev et les propos hostiles de Donald Trump à l'adresse du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Source: AFP