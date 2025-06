La Russie tire sur l'Ukraine 352 drones et 16 missiles

La Russie a tiré dans la nuit sur l'Ukraine un total de 352 drones et 16 missiles, de nouvelles frappes qui ont fait au moins sept morts et 30 blessés à Kiev et sa région, a annoncé lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des vrombissements de drones en vol et des séries de détonations dans la capitale où des familles, certaines avec des animaux domestiques, se réfugiaient dans des abris, des stations de métro ou simplement des passages souterrains. Des frappes ont touché plusieurs quartiers et détruit notamment une section entière d'un immeuble résidentiel de plusieurs étages, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Photo: IMAGO/Middle East Images

«Au total, il y a eu 352 drones, dont 159 Shaheds», des engins explosifs de conception iranienne, «et 16 missiles» dont des projectiles balistiques produits par la Corée du Nord, a dénoncé M. Zelensky sur les réseaux sociaux. «Une grande partie des drones et des missiles ont été abattus par nos défenseurs du ciel», a-t-il ajouté en qualifiant Moscou, Téhéran et Pyongyang de «coalition de meurtriers».

La Russie, comme d'habitude, a affirmé avoir visé des cibles militaires. «Cette nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont lancé une frappe groupée (...) contre des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien dans la région de Kiev», a affirmé dans un communiqué le ministère russe de la Défense.

Source: ATS