La prime doublée!
Les USA offrent 50 millions pour la capture du président vénézuélien

Les Etats-Unis ont doublé la prime pour l'arrestation de Nicolás Maduro à 50 millions de dollars. Le président vénézuélien est inculpé de trafic de drogue par la justice américaine et sa réélection a été jugée illégitime par Washington.
Publié: il y a 34 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
Nicolás Maduro est inculpé par la justice américaine de trafic de drogue (archives).
Photo: CRISTIAN HERNANDEZ
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi avoir doublé à 50 millions de dollars la prime pour l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, inculpé par la justice américaine de trafic de drogue. Sa réélection avait été qualifiée d'illégitime en janvier par Washington.

«Aujourd'hui, le ministère de la justice et le département d'Etat annoncent une récompense de 50 millions de dollars pour toute information conduisant à l'interpellation de Nicolás Maduro», a écrit sur le réseau social X la ministre de la justice Pam Bondi. La précédente prime en janvier était de 25 millions de dollars.

