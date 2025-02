Raffinerie en feu en Russie après une attaque de drones ukrainiens

Une raffinerie de pétrole a pris feu lundi à Riazan, au sud de Moscou, après une attaque de drones ukrainiens, ont indiqué les autorités et les médias locaux. Kiev a intensifié ses attaques aériennes contre les installations énergétiques et militaires russes ces derniers mois. Cette campagne est décrite comme une réponse aux bombardements incessants de la Russie contre ses villes et son réseau énergétique.

Au total, le ministère russe de la défense a affirmé lundi avoir détruit dans la nuit 22 drones ukrainiens dans différentes régions russes. Photo: Anadolu via Getty Images

L'attaque intervient au moment où les présidents américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, disent vouloir négocier au plus vite un règlement du conflit, déclenché par l'offensive russe lancée en Ukraine il y a tout juste trois ans.

«Les systèmes de défense antiaérienne du ministère russe de la défense ont détruit deux drones au-dessus de la région de Riazan», a écrit lundi sur Telegram le gouverneur de la région, Pavel Malkov. «La chute des débris [des drones] a provoqué un incendie sur le territoire d'une entreprise», a-t-il précisé. «Personne n'a été blessé».

Selon des médias locaux, l'entreprise en feu est la raffinerie de pétrole de Riazan, l'une des plus grandes en Russie et qui appartient au géant pétrolier russe Rosneft. La raffinerie a déjà été visée à deux reprises à la fin janvier par des attaques de drones, revendiquées par Kiev.