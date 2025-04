il y a 31 minutes

Le Panama va autoriser le déploiement de militaires américains à proximité du canal, selon un accord

Le Panama va autoriser le déploiement de soldats américains dans les zones d'accès et adjacentes au canal, selon un accord bilatéral publié jeudi par le gouvernement panaméen, qui exclut en revanche la possibilité de bases militaires.

Photo: AFP

L'armée américaine et les sociétés militaires privées engagées par les Etats-Unis «pourront utiliser les sites autorisés, les installations et les zones désignées pour des entraînements, des activités humanitaires(...) et des exercices», indique l'accord signé par le chef du Pentagone, Pete Hegseth, et le ministre panaméen de la Défense, Frank Abrego.

Source: AFP