Trump préfère avoir des «négociations directes» avec l'Iran

Donald Trump a affirmé jeudi qu'il préfèrerait tenir des «négociations directes» avec l'Iran en vue d'un nouvel accord sur le nucléaire. Téhéran a récemment fait savoir qu'il était uniquement ouvert à des négociations indirectes tant que Washington ne changeait pas son «approche» à son égard.

«Je pense que ce serait mieux si nous avions des négociations directes», a déclaré le président américain à des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One. «Cela va plus vite et vous comprenez beaucoup mieux l'autre camp qu'en passant par des intermédiaires», a-t-il ajouté.

Retournement de situation

Donald Trump avait retiré avec fracas les Etats-Unis d'un accord international avec l'Iran lors de son premier mandat, en 2018, mais il se dit désormais ouvert au dialogue pour encadrer les activités nucléaires iraniennes.

L'Iran et les Etats-Unis n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980. Les deux pays échangent toutefois indirectement par le biais de l'ambassade de Suisse à Téhéran. Le sultanat d'Oman a également joué un rôle de médiateur dans le passé, et le Qatar dans une moindre mesure.

Source: ATS