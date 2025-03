Pékin peut «convaincre» Moscou de rejoindre la table des négociations, selon le ministre français des Affaires étrangères

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré jeudi à Pékin que la Chine pourrait «convaincre» la Russie de s'asseoir à la table des négociations, afin de mettre un terme la guerre en Ukraine.

Paris et Pékin «doivent se coordonner pour promouvoir une paix juste et durable en Ukraine» et «la Chine a également un rôle à jouer pour convaincre la Russie de s'asseoir à la table des négociations avec des propositions sérieuses et de bonne foi», a déclaré M. Barrot aux côtés de son homologue Wang Yi.