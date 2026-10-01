L'Ukraine a repris 172 km2 en septembre dans la région de Donetsk grâce à l'opération «Vivaldi». C'est le premier gain net de 80 km2 en trois mois face à la Russie.

L'Ukraine reprend du terrain aux Russes grâce à l'opération «Vivaldi»

L'Ukraine reprend du terrain aux Russes grâce à l'opération «Vivaldi»

ATS Agence télégraphique suisse

L'armée ukrainienne a regagné du terrain dans la région de Donetsk (Est) en septembre, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Ces gains ont été réalisés à la faveur d'une contre-offensive visant à éloigner le front des villes clés de Sloviansk et Kramatorsk.

Baptisée «Vivaldi», cette opération lancée début septembre, a permis aux forces ukrainiennes de reprendre 172 km2 de territoire aux Russes, soit 1,6 fois la superficie de Paris.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu en début de semaine auprès de ses troupes aux abords de la ville de Lyman, à une dizaine de kilomètres de Sloviansk. Les données de l'ISW montrent une progression des forces ukrainiennes au nord comme au sud de Lyman.

Dans le reste du pays, l'Ukraine n'a repris qu'un total de 32 km2 dans les régions de Kharkiv (Nord), et de Dnipropetrovsk et Lougansk (Est). A l'inverse, les offensives russes dans la région de Zaporijjia (Sud) et Soumy (Nord) ont permis aux forces du Kremlin de s'emparer respectivement de 104,5 km2 et de 20 km2.

Les estimations de l'ISW excluent les avancées revendiquées par la Russie mais ni confirmées ni infirmées par cet institut, qui travaille avec le Critical Threats Project (émanation de l'American Enterprise Institute ou AEI), autre centre de réflexion américain spécialisé dans l'étude des conflits.

Un premier bilan positif depuis trois mois

Dans l'ensemble, septembre s'est soldé par un gain net de l'Ukraine de 80 km2. Kiev n'avait plus enregistré de bilan territorial positif depuis trois mois. Septembre est le sixième mois durant lequel l'Ukraine a gagné davantage de terrain qu'elle n'en a perdu face à la Russie depuis le relatif rééquilibrage des avancées des deux camps, début 2023.

Après des premiers mois de guerre marqués par d'importants mouvements territoriaux, les deux armées se neutralisent désormais largement le long d'une vaste ligne de front. Celle-ci est caractérisée par une «zone de mort» de plusieurs kilomètres de profondeur, où des drones chargés d'explosifs compliquent tout mouvement.

Les avancées russes ralentissent

Moscou contrôle plus de 19% du territoire ukrainien. Parmi ces zones occupées, environ 7 des 19% correspondent à la Crimée et à des secteurs du Donbass qui étaient déjà sous contrôle russe ou des séparatistes prorusses avant février 2022.

L'essentiel des conquêtes russes a eu lieu durant les premières semaines du conflit. Selon les données de l'ISW, depuis janvier 2026, la Russie ne progresse plus que de 15,5 km2 en moyenne par mois. À titre de comparaison, ses gains territoriaux atteignaient en moyenne quelque 405 km2 mensuels en 2025.

La diplomatie dans l'impasse

Parallèlement, les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit armé le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale restent dans l'impasse.

Moscou exige notamment que l'Ukraine cède des portions de territoire qu'elle contrôle encore dans des régions que la Russie affirme avoir annexées. Kiev rejette ces exigences, estimant qu'elles équivaudraient à une capitulation et rendraient le pays vulnérable à une nouvelle attaque russe à l'avenir.

Selon l'ONU, le nombre de victimes civiles a atteint ces dernières semaines son plus haut niveau depuis les premiers mois de la guerre, principalement en raison des frappes russes de missiles et de drones de longue portée contre Kiev et d'autres villes.