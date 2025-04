Trump s'en prend de nouveau à Zelensky

Donald Trump a de nouveau affiché lundi sa frustration envers son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, alors que le président américain dit vouloir mettre fin au conflit avec la Russie.

«Il cherche toujours à se procurer des missiles. Ecoutez, lorsque vous commencez une guerre, vous devez savoir que vous pouvez l'emporter. Vous ne commencez pas une guerre contre quelqu'un 20 fois plus grand que vous et puis espérez que les gens vous livrent des missiles», a lancé Donald Trump dans le Bureau ovale en recevant le président du Salvador, Nayib Bukele. Il répondait à une question d'un journaliste sur la volonté du président ukrainien d'avoir plus de missiles.

Photo: AFP

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump fait porter sur Volodymyr Zelensky la responsabilité de la guerre avec la Russie, malgré le fait que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022. Il s'est ensuite repris en citant les responsabilités du président russe, Vladimir Poutine, et de l'ancien président démocrate, Joe Biden.

«Vous avez des millions de gens qui sont morts à cause de trois personnes. Disons Poutine en premier. Mais aussi Biden, qui n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, en second, et Zelensky», a-t-il dit, répétant l'idée que cette guerre n'aurait jamais dû se produire. «Tout ce que je peux faire c'est d'essayer d'y mettre fin. Je veux mettre fin à la tuerie et, je pense, qu'on progresse bien à cet égard», a encore assuré M. Trump, en soulignant qu'il s'attendait à «de bonnes propositions très prochainement».

Source: AFP