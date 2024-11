Israël mène des attaques à Gaza et tue plusieurs enfants dans une école

La Défense civile dans la bande de Gaza a annoncé samedi matin la mort de 14 personnes, tuées dans deux attaques israéliennes. L'une a visé «une école», l'autre un camp de «tentes pour personnes déplacées». L'armée israélienne a annoncé sans plus de détails avoir attaqué au cours des 24 dernières heures «plus de 50 cibles terroristes au Liban et dans la bande de Gaza, (parmi lesquelles) des structures militaires, des dépôts d'armes et des lanceurs» de projectiles.

Photo: keystone-sda.ch

Quatorze Palestiniens ont été tués dans la nuit et samedi matin «lors de deux raids ayant visé une école dans la ville de Gaza», dans le nord, et un camp de «tentes pour personnes déplacées à Khan Younès», dans le sud de la bande de Gaza, a déclaré Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile pour ce petit territoire côtier palestinien dévasté par plus d'un an de guerre.

Enfants parmi les morts

Une attaque de missile sur l'école Fahad al-Sabah, établissement du quartier Al-Touffah de Gaza-ville transformé en centre d'hébergement d'urgence comme la quasi-totalité des écoles de la bande de Gaza, a fait «cinq morts, dont des enfants, et 22 blessés», a précisé Mahmoud Bassal dans un communiqué. L'autre attaque israélienne «sur des tentes de personnes déplacées à Khan Younès a fait «9 morts et 11 blessés», a -t-il ajouté.

Source: AFP