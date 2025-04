Les rebelles houthis font état de 20 morts dans des raids américains

Des frappes, revendiquées jeudi par Washington, sur un port pétrolier dans la région de Hodeida, au Yémen, ont fait «20 morts et 50 blessés», ont indiqué les rebelles houthis vendredi. Les raids américains au Yémen sont quasiment quotidiens depuis la mi-mars.

«Le bilan des victimes de l'attaque américaine contre le port pétrolier de Ras Issa s'élève désormais à 20 morts», a affirmé un porte-parole du ministère de la santé des Houthis. «Cinq secouristes et ambulanciers sont morts [...] en accomplissant leur devoir», alors qu'une «agression américaine a de nouveau frappé le port pétrolier», a-t-il ajouté.

L'armée américaine avait annoncé jeudi avoir mené des bombardements qui ayant abouti à la «destruction» du port. Sur des images diffusées tôt vendredi par la chaîne des rebelles Al-Massira et présentées comme les «premières images de l'agression américaine» contre le port pétrolier, une boule de feu éclaire la zone où se trouvent des navires, tandis que d'épaisses colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de ce qui semble être un incendie.

«Revenu illégal»

«Les équipes de secours de la défense civile et les ambulanciers déploient tous leurs efforts pour rechercher et extraire les victimes et éteindre l'incendie», a souligné vendredi le porte-parole.

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) avait expliqué jeudi que «l'objectif de ces frappes était de s'en prendre aux sources économiques du pouvoir des Houthis».

«Les Etats-Unis ont pris [ces] mesures afin d'éliminer cette source d'hydrocarbures pour les terroristes Houthis, soutenus par l'Iran, et les priver du revenu illégal qui a financé les actions des Houthis pour terroriser toute la région depuis plus de dix ans», a ajouté le CENTCOM.

