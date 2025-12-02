La police israélienne annonce avoir reçu les restes présumés de l'un des deux derniers otages de Gaza

La police israélienne a annoncé mardi avoir reçu les restes présumés d'un des deux derniers otages de Gaza, qui doivent être examinés dans l'après-midi par l'Institut médico-légal de Tel-Aviv en vue d'une identification.

«Les forces de police [...] accompagnent actuellement avec respect la dépouille de l'otage mort vers l'Institut national de médecine légale», indique un bref communiqué de la police.

«Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, des éléments trouvés dans la bande de Gaza», a indiqué de son côté le Bureau du Premier ministre israélien, sans dire clairement qu'il s'agissait des restes d'un des deux derniers otages (un Israélien et un Thaïlandais), mais précisant que les autorités étaient en contact avec leurs proches.

Source: AFP