La police israélienne annonce avoir reçu les restes présumés de l'un des deux derniers otages de Gaza
La police israélienne a annoncé mardi avoir reçu les restes présumés d'un des deux derniers otages de Gaza, qui doivent être examinés dans l'après-midi par l'Institut médico-légal de Tel-Aviv en vue d'une identification.
«Les forces de police [...] accompagnent actuellement avec respect la dépouille de l'otage mort vers l'Institut national de médecine légale», indique un bref communiqué de la police.
«Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, des éléments trouvés dans la bande de Gaza», a indiqué de son côté le Bureau du Premier ministre israélien, sans dire clairement qu'il s'agissait des restes d'un des deux derniers otages (un Israélien et un Thaïlandais), mais précisant que les autorités étaient en contact avec leurs proches.
Source: AFP
Benjamin Netanyahu dit avoir été invité par Trump «prochainement» à la Maison Blanche
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé lundi avoir été invité par le président américain Donald Trump «prochainement» à la Maison Blanche, lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes.
Benjamin Netanyahu «s'est entretenu il y a peu de temps avec le président des Etats-Unis, Donald Trump», indique un communiqué de son bureau précisant que Donald Trump l'a invité «à le rencontrer à la Maison Blanche prochainement».
«Les deux dirigeants ont souligné, au cours de leur échange, l'importance d'un désarmement du Hamas et de la démilitarisation de la bande de Gaza et leur engagement en ce sens, et ont discuté de l'élargissement des accords de paix», ajoute le communiqué sans plus de détails.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce avoir tué deux Palestiniens de 17 et 18 ans
L'armée israélienne a annoncé mardi matin avoir tué deux personnes ayant selon elle attaqué des soldats dans deux incidents survenus en Cisjordanie et identifiés par l'Autorité palestinienne comme des Palestiniens âgés de 17 et 18 ans.
La première attaque a eu lieu lundi soir près de Hébron, dans le sud de ce territoire occupé par Israël depuis 1967, où une soldate a été légèrement blessée par une voiture bélier, selon un communiqué militaire.
Après une chasse à l'homme de plusieurs heures, le conducteur a été abattu lors d'une «tentative d'interpellation» au cours de laquelle «il a tenté de s'enfuir en mettant en danger les forces, qui ont riposté par des tirs», ajoute le communiqué.
L'armée israélienne n'ayant pas restitué sa dépouille, l'Autorité palestinienne a indiqué sans plus de détail avoir été informée par Israël de la mort de Mohammad Tariq Muhammad al-Zaghir, 17 ans, tué par des soldats israéliens «dans la ville de Hébron». La seconde attaque s'est produite près de Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie, selon l'armée israélienne.
Source: AFP
Grâce présidentielle pour Benjamin Netanyahu? Le président israélien temporise
Le président israélien, Isaac Herzog, a indiqué qu'il ne se laisserait guider que par l'intérêt de l'État et de la société pour statuer sur une éventuelle grâce au Premier ministre Benjamin Netanyahu, actuellement jugé dans plusieurs affaires de corruption. Il a assuré que cette question serait traitée avec la plus grande rigueur.
La demande de grâce, déposée dimanche par Benjamin Netanyahu, a été formulée alors que ses procès se poursuivent et qu’aucun verdict n’a encore été rendu. Le Premier ministre, qui nie toute faute, affirme vouloir apaiser les divisions que ses démêlés judiciaires provoquent dans le pays. Il bénéficie par ailleurs du soutien du président américain Donald Trump, qui a appelé Isaac Herzog à lui accorder ce geste.
La perspective d’une grâce présidentielle suscite un vif débat en Israël. Isaac Herzog a reconnu que le sujet «secoue» la société et alimente une discussion nationale. Son bureau a précisé qu’il examinerait la requête avec «responsabilité et sérieux».
La demande est soutenue par la majorité mais fortement critiquée par l’opposition. Son chef, Yaïr Lapid, a exhorté le président à ne pas accorder de grâce à Benjamin Netanyahu tant que celui-ci n’aura ni reconnu sa culpabilité, ni exprimé de remords, ni quitté la vie politique.
Source: AFP
Tsahal affirme avoir tué 40 combattants palestiniens dans des tunnels
L'armée israélienne a affirmé dimanche avoir tué plus de 40 combattants palestiniens au cours de la semaine écoulée. Selon un responsable du Hamas à Gaza, «entre 60 et 80 combattants» seraient coincés sous terre à Rafah.
Depuis 40 jours, les troupes concentrent leurs efforts dans la zone est de Rafah, «dans le but de démanteler les réseaux de tunnels souterrains qui subsistent dans la région et d'éliminer les terroristes qui s'y cachent», a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué. Elle précise aussi que «des dizaines» d'entrées de tunnels et de sites d'infrastructures terroristes ont été démantelés.
Plus tôt, l'armée israélienne avait dit avoir tué quatre combattants palestiniens qui sortaient de tunnels à Rafah.
Source: AFP
Léon XIV redit son soutien à la solution à deux Etats
La solution à deux Etats est la «seule» susceptible de résoudre le conflit entre Israéliens et Palestiniens, a redit dimanche le pape Léon XIV à bord d'un vol entre Istanbul et Beyrouth. Pour la première fois depuis son élection en mai, le pape américain s'est prêté à l'exercice de la conférence de presse à bord de l'avion papal, une tradition observée par ses prédécesseurs.
«Le Saint-Siège soutient publiquement la proposition d'une solution à deux Etats depuis plusieurs années. Nous savons tous qu'Israël ne l'accepte toujours pas. Mais nous la considérons comme la seule solution susceptible de résoudre le conflit actuel», a-t-il déclaré lors de ce bref échange improvisé.
Le pape américain a dit avoir évoqué le sujet lors de sa rencontre jeudi à Ankara avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, «qui approuve pleinement cette proposition». «La Turquie a un rôle important à jouer dans ce processus», a-t-il affirmé. Le Saint-Siège reconnaît depuis 2015 l'Etat de Palestine et soutient la solution à deux Etats.
Depuis son élection en mai, Léon XIV a exprimé sa solidarité avec «la terre martyrisée» de Gaza et dénoncé le déplacement forcé des Palestiniens. Il a affirmé dimanche que le Vatican entretenait des liens d'«amitié» avec Israël et se proposait comme médiateur entre les deux parties.
Source: AFP
Netanyahu a adressé une demande de grâce officielle
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, poursuivi pour corruption, a adressé une demande de grâce officielle au président Isaac Herzog, a annoncé dimanche le bureau de la présidence.
«La présidence précise qu'il s'agit d'une demande de grâce exceptionnelle, aux conséquences significatives», selon le communiqué. «Après réception de tous les avis, le Président de l'État examinera la requête avec responsabilité et sérieux.»
Le président américain, Donald Trump, avait écrit à Isaac Herzog plus tôt ce mois-ci pour lui demander d'accorder une grâce à Netanyahu, qui a nié à plusieurs reprises toute faute dans le cadre des procédures judiciaires en cours le visant.
Source: ATS
Tsahal dit avoir tué quatre «terroristes» à Rafah
L'armée israélienne a dit dimanche avoir tué quatre hommes qualifiés de «terroristes» qui sortaient de tunnels à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. «Dans la nuit, quatre terroristes qui avaient quitté des infrastructures souterraines dans la zone ont été identifiés. Guidées par l'armée de l'air israélienne, les forces ont éliminé les terroristes», a indiqué l'armée dans un communiqué.
L'envoyé spécial américain Steve Witkoff, avait affirmé début novembre que jusqu'à 200 combattants du Hamas seraient bloqués dans des tunnels à Gaza, dans le secteur du territoire palestinien où s'est redéployée l'armée israélienne dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.
Deux enfants palestiniens tués à Gaza par un drone israélien
Deux garçons palestiniens ont été tués samedi dans une frappe de drone dans le sud de la bande de Gaza selon leur famille et la Défense civile du territoire, l'armée israélienne affirmant avoir tué des suspects représentant une menace.
Les deux frères, âgés de huit et dix ans, allaient chercher du bois pour faire du feu, selon leurs proches. L'armée israélienne a indiqué pour sa part que des soldats israéliens avaient «identifié deux suspects qui avaient franchi la Ligne jaune», qui démarque la zone de laquelle l'armée israélienne s'est retirée à l'issue de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël le 10 octobre.
Selon elle, les suspects «se sont approchés des troupes de Tsahal (l'armée israélienne, ndlr) opérant dans le sud de la bande de Gaza, constituant une menace immédiate pour elles». «L'armée de l'air israélienne a éliminé les suspects afin de supprimer la menace», a-t-elle ajouté.
Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile de Gaza, un organisme de secours opérant sous l'autorité du Hamas, a confirmé à l'AFP que les deux frères avaient été tués vers 08h30 (06h30 GMT) dans une frappe de drone israélienne à Bani Souheila, à l'est de Khan Younès.
Source: AFP
Le Hezbollah estime avoir le «le droit de répondre» à l'assassinat de son chef militaire par Israël
Le Hezbollah «a le droit de répondre» en temps voulu à l'assassinat par Israël de son chef militaire, a déclaré vendredi le dirigeant de la formation libanaise, Naïm Qassem.
L'assassinat de Haitham Ali Tabatabai, tué dimanche dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion de la formation pro-iranienne, «est une agression flagrante», a affirmé Naïm Qassem dans un discours diffusé sur la chaine al-Manar du Hezbollah.
«Que l'ennemi israélien et ceux qui sont avec lui le comprennent comme ils veulent (...) Il est de notre droit de répondre, et nous déciderons du moment» de le faire, a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Des soldats israéliens filmés tirant sur deux hommes s'étant rendus, l'armée dit examiner «l'incident»
L'armée israélienne a dit jeudi examiner un «incident» après que des membres des forces israéliennes ont été filmés à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, tirant sur deux hommes levant les bras en l'air, semblant se rendre.
L'Autorité palestinienne a annoncé de son côté la mort de deux hommes de 26 et 37 ans par des tirs israéliens à Jénine. Lors d'une opération dans cette ville bastion de groupes armés palestiniens, les forces israéliennes ont encerclé un bâtiment où se trouvaient «des individus recherchés», et «lancé une procédure de reddition», indique un communiqué militaire.
«Les deux suspects sont sortis. Après leur sortie, des tirs ont été dirigés vers les suspects», ajoute l'armée, précisant que «l'incident est en cours d'examen». Des vidéos ayant circulé sur les réseaux sociaux et reprises par des télévisions israéliennes montrent deux hommes avancer vers les forces israéliennes les mains en l'air avant que ne retentissent des tirs et qu'ils s'écroulent à terre. Un journaliste de l'AFP sur place a filmé une partie de la scène
Source: AFP
Tsahal lance une nouvelle opération en Cisjordanie pour «empêcher d'établir des bastions terroristes»
L'armée israélienne a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle opération contre des groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée. Des journalistes de l'AFP ont vu des soldats déployés dans la ville et le gouvernorat de Toubas.
Le Croissant-Rouge palestinien n'a fait état d'aucune victime de tirs. Mais selon lui, au moins dix personnes ont été blessées après avoir été battues par des soldats dans la zone. Interrogée par l'AFP sur ces allégations, l'armée israélienne n'a pas répondu.
L'opération a été lancée dans la nuit de mardi à mercredi. Disant agir sur la base de renseignements, l'armée israélienne affirme qu'elle est destinée à empêcher «des tentatives d'établir des bastions terroristes» dans la région. Le déploiement des soldats a été précédé de frappes aériennes, selon un communiqué militaire.
Joint par téléphone, dans la matinée, le gouverneur palestinien de Toubas, Ahmad Assaad a fait état de raids israéliens dans la ville même de Toubas, mais aussi dans les localités de Tammoun, Tayassir et dans le camp de réfugiés palestinien de Faraa.
Source: AFP