A quelques jours de la commémoration du 7-Octobre, le site du festival Nova redevient un point de tension en Israël. Un rassemblement religieux festif y est prévu, malgré l’opposition de proches de victimes.

Le site du festival Nova en Israël est au centre d'un conflit sur la mémoire du 7-Octobre

Le site du festival Nova en Israël est au centre d'un conflit sur la mémoire du 7-Octobre

AFP Agence France-Presse

A quelques jours de la commémoration de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël, la programmation d'un rassemblement religieux festif sur le site du festival de musique Nova est au centre d'une querelle dans le pays.

Le site, où 378 personnes ont été tuées dans l'attaque du mouvement islamiste palestinien, est devenu un lieu de mémoire, visité par des centaines de milliers de personnes. A l'initiative de mouvements proches de l'extrême droite messianique, un rassemblement de trois jours pour la fête juive de Souccot doit y débuter jeudi soir.

En 2024, l'organisation de festivités similaires avait suscité l'indignation, des images montrant des tentes de camping, des barbecues et des piscines gonflables installés sur le site.

«On ne fait pas de camping à Auschwitz»

«De la même façon qu'on ne fait pas de camping à Auschwitz ou à Yad Vashem (ndlr: mémorial de la Shoah à Jérusalem), cela n'arrivera pas ici non plus», a écrit mardi sur X Yoram Yehudai, dont le fils Ron a été tué à Nova le jour de l'attaque, dénonçant le projet de rassemblement comme une «gifle» et une «profanation».

Face à la colère de familles de victimes, le Fonds national juif (KKL), gestionnaire du terrain, a imposé des restrictions: tentes, systèmes de sonorisation, feux et barbecues seront interdits, le KKL soulignant que les lieux doivent rester exclusivement dédiés au recueillement.

La police a affirmé mardi qu'elle agirait «en coopération et coordination avec l'ensemble des organismes compétents», sans toutefois s'engager à appliquer les restrictions du KKL. D'autres proches de victimes défendent la tenue de ces célébrations, y voyant une expression de résilience.

Réglementer la mémoire nationale

Tsvika Mor, père d'un ancien otage et candidat du parti d'extrême droite du ministre des Finances Bezalel Smotrich, a affirmé mercredi sur X ne pas juger «nécessaire de réglementer la mémoire nationale».

Il a aussi défendu la légitimité sur le site de pratiques exprimant «force, espoir et optimisme». L'attaque du Hamas menée depuis la bande de Gaza a entraîné la mort de 1221 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

La riposte militaire israélienne à Gaza a fait plus de 74'000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.