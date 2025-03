La Force de paix de l'ONU au Liban préoccupée par une «possible escalade»

La Force de maintien de la paix de l'ONU au Liban (Finul) déployée dans le sud du Liban s'est dite préoccupée samedi par une «possible escalade» après les tirs de roquettes sur le nord d'Israël et les frappes israéliennes de représailles.

«La Finul reste préoccupée par la possible escalade de la violence» et «exhorte toutes les parties à éviter de compromettre les progrès réalisés, surtout lorsque des vies civiles et la stabilité fragile sont en jeu. Toute nouvelle escalade pourrait avoir des conséquences graves pour la région», a-t-elle indiqué dans un communiqué.