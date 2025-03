19.03.2025, 16:22 heures

Israël lance des nouvelles «opérations terrestres» à Gaza

Les forces israéliennes mènent «des opérations terrestres ciblées» dans le centre et le sud de Gaza, avec pour objectif d’étendre la zone tampon, a annoncé l'Etat hébreu au lendemain de violentes et meurtrières frappes aériennes sur le territoire palestinien.

La 252e division a avancé dans le corridor de Netzarim, contrôlant désormais environ la moitié du secteur jusqu'à la route Salah-ad-Din. Les militaires «ont pris le contrôle et l'ont étendu jusqu'au centre» du couloir de Netzarim, dans le but «d'élargir la zone de sécurité et de créer une séparation partielle entre le nord et le sud» de Gaza, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Par ailleurs, selon des informations relayées sur X, la brigade Golani a été déployée dans le sud de la frontière de Gaza, en préparation de futures attaques.