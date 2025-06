Pékin soutient l'Iran dans la «défense de ses droits légitimes» (MAE chinois)

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que Pékin soutenait l'Iran dans «la défense de ses droits et intérêts légitimes», et a eu des entretiens avec ses homologues iranien et israélien, selon des communiqués.

Pékin soutient l'Iran dans la «défense de ses droits légitimes» (MAE chinois) Photo: AFP

Wang Yi a souligné le soutien de Pékin à Téhéran dans son entretien avec son homologue iranien Abbas Araghchi, et a dénoncé dans son entretien avec le ministre israélien Gideon Saar «l'attaque par la force» menée contre l'Iran, selon ces communiqués du ministère chinois des Affaires étrangères.

Source: AFP