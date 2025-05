Trump assure que les Houthis ont «capitulé»

Donald Trump a annoncé mardi que les Houthis avaient «capitulé». Il a promis que les bombardements américains au Yémen allaient cesser avec «effet immédiat», le jour même où Israël a frappé des infrastructures aux mains de ces rebelles soutenus par l'Iran.

«Les Houthis ont annoncé (...) qu'ils ne voulaient plus se battre. Ils ne veulent tout simplement plus se battre. Et nous allons honorer cela. Nous arrêterons les bombardements, et ils ont capitulé», a-t-il déclaré dans le Bureau ovale au côté du Premier ministre canadien Mark Carney. «Ils disent qu'ils ne feront plus exploser de navires, et c'était notre objectif», a déclaré le président américain, ajoutant que l'information provenait d'une «très, très bonne source».

Photo: AFP

Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont multiplié les attaques contre des navires qu'ils estiment liés à Israël en mer Rouge, dans une voie maritime essentielle pour le commerce mondial. Principal soutien d'Israël, les Etats-Unis ont intensifié leurs attaques contre les Houthis depuis le retour de Donald Trump en janvier à la Maison Blanche.

Source: AFP