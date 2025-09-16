Marco Rubio assure que les Etats-Unis apporteront un «soutien indéfectible» à Israël
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a promis lundi que Washington apporterait un «soutien indéfectible» à Israël pour atteindre ses objectifs dans la bande de Gaza, tout en appelant à l'éradication du Hamas.
«Les habitants de Gaza méritent un avenir meilleur, mais cet avenir meilleur ne pourra commencer que lorsque le Hamas sera éliminé», a déclaré Rubio aux journalistes aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à l'occasion d'une visite en Israël.
«Vous pouvez compter sur notre soutien indéfectible et notre engagement à voir cela se concrétiser», a-t-il ajouté alors qu'Israël est engagé dans une guerre contre le mouvement islamiste palestinien depuis près de deux ans.
Source: AFP
Le Luxembourg va reconnaître l'Etat de Palestine
Le Luxembourg entend se rallier la semaine prochaine lors d'une réunion à New York aux pays qui reconnaissent l'Etat de Palestine. A son arrivée mardi à une réunion de l'UE à Bruxelles, le chef de la diplomatie Xavier Bettel a confirmé les propos tenus la veille par le Premier ministre Luc Frieden à l'issue d'un échange à huis clos avec les députés de la commission des Affaire étrangères au Grand-duché.
Les deux dirigeants ont renvoyé dos à dos le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le mouvement islamiste palestinien Hamas, accusés de s'opposer à la solution à deux Etats, sur fond de conflit dramatique à Gaza où sévit la famine. Mais malgré cette opposition, «nous sommes convaincus qu'une solution à deux États peut apporter une paix durable à la région», a déclaré Luc Frieden.
«Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais un mouvement démontre que cette solution "est toujours d'actualité», a estimé le dirigeant chrétien-social. «C'est pourquoi le gouvernement luxembourgeois entend se rallier à ceux qui reconnaissent l'État de Palestine lors de la conférence sur les deux États qui se tiendra la semaine prochaine», a-t-il ajouté.
A la suite de la France et de l'Arabie saoudite, à l'origine d'un texte en ce sens, plusieurs pays ont annoncé leur intention de reconnaître l'Etat de Palestine la semaine prochaine à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le processus est vu comme un moyen de pression supplémentaire sur Israël pour mettre fin à la guerre à Gaza, déclenchée après les attaques d'octobre 2023.
Source: AFP
ONU: solution à deux Etats «plus proche d'un point de non-retour»
«La solution à deux Etats est toujours plus proche d'un point de non-retour». Au début d'un débat urgent mardi au Conseil des droits de l'homme à Genève, le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a estimé qu'Israël détruit délibérément ce scénario.
La frappe de l'Etat hébreu contre le Qatar la semaine dernière constitue «une attaque contre les efforts mondiaux pour résoudre pacifiquement les conflits», a affirmé l'Autrichien au début d'une discussion sur ces bombardements. Plusieurs responsables onusiens, dont le secrétaire général Antonio Guterres, les avaient condamnées.
L'Etat hébreu a assumé vouloir «éliminer» des dirigeants du Hamas, dont le chef négociateur du groupe radical. Devant la presse, l'ambassadeur israélien à l'ONU à Genève Daniel Meron a expliqué que les opérations pour atteindre cet objectif se poursuivraient.
«La délégation du Hamas était au Qatar pour négocier un cessez-le-feu, une étape cruciale vers la paix», rétorque Volker Türk. Et les attaques «sapent le rôle-clé du Qatar comme facilitateur», selon lui.
Israël lance la phase principale de l'opération «Gideon Chariots II» à Gaza
L'armée israélienne a annoncé dans la nuit de lundi à mardi le lancement d'une nouvelle phase de son opération «Gideon Chariots II». Les forces terrestres progressent désormais vers le centre de la ville de Gaza, principal bastion du Hamas dans le territoire palestinien.
«La nuit dernière, nous sommes passés à l'étape suivante, la phase principale du plan pour la ville de Gaza», a déclaré un responsable militaire, précisant que les troupes du commandement sud intensifiaient leurs manœuvres à l’intérieur de la ville.
Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a qualifié l’offensive d’«opération puissante» et d’«étape cruciale», promettant de «détruire les infrastructures du Hamas». Dans la nuit, Gaza a également été la cible de bombardements intenses. La défense civile locale a dénoncé un «massacre majeur».
«L'offensive principale sur la ville de Gaza a commencé la nuit dernière (...) nous savons qu'il y a des milliers de terroristes du Hamas dans la ville de Gaza», a indiqué un responsable militaire. L'armée a estimé à «2000 à 3000» le nombre de combattants du Hamas opérant dans la zone, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Israël dénonce comme «biaisée et mensongère» une enquête de l'ONU l'accusant de «génocide»
Israël a «rejeté catégoriquement» mardi le rapport d'une commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies qui accuse Israël de commettre un «génocide» dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.
«Israël rejette catégoriquement ce rapport biaisé et mensonger et appelle à la dissolution immédiate de cette commission d'enquête», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Source: AFP
Israël lance son offensive pour prendre la ville de Gaza
Les forces israéliennes ont mené de nombreuses attaques dans la nuit de lundi à mardi sur la ville de Gaza. Selon différentes sources, des chars sont entrés, accompagnés de violents raids aériens et de tirs d'artillerie.
Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a affirmé la détermination d'Israël à poursuivre son offensive dans la bande de Gaza après des frappes nocturnes intenses de l'armée israélienne aux abords et dans la ville de Gaza.
«Gaza brûle. Tsahal frappe d'une main de fer les infrastructures terroristes, et les soldats de Tsahal se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas», a déclaré Israël Katz sur X. «Nous ne céderons pas et ne reculerons pas jusqu'à ce que la mission soit achevée», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Selon une commission de l'ONU, Israël commet un génocide à Gaza
Selon les enquêteurs de l'ONU, Israël commet un génocide à Gaza. Le rapport cite quatre actes selon la convention sur le génocide et accuse directement Benjamin Netanyahu. La présidente de la commission parle d'une intention de détruire les Palestiniens.
«Il est clair qu’il existe une intention de détruire les Palestiniens à Gaza par des actes répondant aux critères énoncés dans la Convention sur le génocide», a souligné Navi Pillay, ancienne Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme et ex-présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda. «Les plus hauts dirigeants israéliens ont orchestré une campagne génocidaire», a ajouté la juriste sud-africaine de 83 ans.
Source: AFP
Le Qatar accuse Israël d'avoir voulu faire dérailler les négociations sur Gaza
Les frappes israéliennes ayant ciblé des membres du Hamas au Qatar la semaine dernière visaient à faire dérailler les négociations sur Gaza, a accusé lundi l'émir du Qatar, à l'ouverture d'un sommet exceptionnel des dirigeants arabes et musulmans organisé en réponse à cette attaque sans précédent.
Ce sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) vise à hausser le ton face à Israël, après le bombardement mené à Doha, capitale du pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
«Celui qui œuvre avec persistance et méthodologie à assassiner la partie avec laquelle il négocie, entend faire échouer les négociations (...) les négociations, pour lui, ne sont qu'une partie de la guerre», a déclaré Cheikh Tamim ben Hamas Al-Thani, dans son discours d'ouverture.
Source: AFP
Le Hamas a été «enhardi» par les annonces d'un Etat palestinien, déclare Marco Rubio
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a affirmé lundi à Jérusalem que le Hamas avait été encouragé par les démarches de la France, du Royaume-Uni et d'autres pays visant à reconnaître un Etat palestinien.
«Elles sont en grande partie symboliques – elles n'ont vraiment aucun impact pour nous rapprocher d'un Etat palestinien. Le seul effet qu'elles produisent réellement, c'est de rendre le Hamas plus enhardi», a déclaré Marco Rubio.
«Cela constitue en réalité un obstacle à la paix» et «nuit en réalité à la cause qu'ils pensent faire avancer», a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse conjointe à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Le secrétaire d'Etat américain a précisé qu'il continuerait à soulever ces questions directement auprès des alliés des Etats-Unis, en réponse à une question sur le message qu'il adresserait au Royaume-Uni, où il doit se rendre mardi avec le président Donald Trump.
Marco Rubio a affirmé que, par le passé, le Hamas avait déjà pris ses distances par rapport à des accords «auxquels il avait en réalité tacitement consenti», en fonction du «soutien international qu'il croit recevoir.»
Source: AFP
L'ONU convoque une réunion d'urgence après les frappes israéliennes à Doha
Le Conseil des droits de l'homme va se réunir mardi en urgence pour débattre des frappes israéliennes au Qatar ayant visé la semaine dernière à Doha des responsables du Hamas palestinien, a annoncé l'ONU lundi.
Le Conseil discutera «de l'agression militaire récente menée par l'Etat d'Israël contre l'Etat du Qatar le 9 septembre», a-t-il précisé. Il s'agit du dixième débat urgent depuis la création du Conseil des droits de l'homme en 2006.
Source: AFP
Rubio rencontre ce lundi Netanyahu pour parler des conséquences de la frappe au Qatar
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio rencontre lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour examiner les conséquences d'une attaque israélienne contre des dirigeants du Hamas au Qatar et ses répercussions sur les efforts visant à instaurer une trêve à Gaza. La rencontre devait commencer à 10h00 (07h00 GMT) à Jérusalem, selon le département d'Etat.
Rubio a indiqué à des journalistes qu'il comptait discuter avec le Premier ministre de l'offensive militaire israélienne en cours sur Gaza-ville, ainsi que des discussions au sein du gouvernement israélien sur l'opportunité d'annexer des territoires en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, dans le but d'empêcher la création d'un Etat palestinien.
Benjamin Netanyahu a déclaré lundi que la visite du secrétaire d'Etat américain constituait un «message clair» de soutien des Etats-Unis à Israël. «Votre présence ici aujourd'hui est un message clair que l'Amérique se tient aux côtés d'Israël», a-t-il déclaré.
Source: AFP
