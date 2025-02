«Plus de 10'000 camions» d'aide humanitaire sont entrés à Gaza depuis le cessez-le-feu

L'aide humanitaire entrant dans Gaza depuis le cessez-le-feu du 19 janvier a connu «une augmentation massive», a indiqué jeudi un haut responsable de l'ONU, qui se rend dans le territoire palestinien.

«Nous avons fait entrer plus de 10'000 camions au cours des deux semaines qui ont suivi le cessez-le-feu, ce qui représente une augmentation massive», a écrit Tom Fletcher, le patron de l'agence de coordination de l'aide humanitaire des Nations unies (Ocha) sur X.

Après plus de 15 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, la bande de Gaza et ses plus de 2 millions d'habitants connaissent une crise humanitaire sans précédent.

Source: AFP