il y a 42 minutes

Au moins 322 enfants auraient été tués à Gaza en seulement dix jours

La reprise de l'offensive militaire israélienne sur la bande de Gaza a causé la mort d'au moins 322 enfants en dix jours dans ce territoire palestinien assiégé, a annoncé lundi l'UNICEF.

«La rupture du cessez-le-feu et la reprise d'intenses bombardements et opérations terrestres dans la bande de Gaza aurait causé la mort d'au moins 322 enfants et en aurait blessé 609 autres, soit une moyenne quotidienne de plus de 100 enfants tués ou mutilés au cours des dix derniers jours», a écrit l'agence onusienne pour l'enfance dans un communiqué.

Photo: Anadolu via Getty Images

«La plupart de ces enfants étaient déplacés, s'abritant dans des tentes de fortune ou des habitations endommagées», a ajouté l'UNICEF près de deux semaines après la reprise de l'opération militaire par Israël. L'UNICEF a souligné que ces chiffres incluaient les enfants qui auraient été tués ou blessés dans une attaque du 23 mars contre le service de chirurgie de l'hôpital Nasser, dans le sud du territoire.

Israël a repris sa campagne militaire le 18 mars avec d'intenses bombardements et une nouvelle offensive au sol, rompant deux mois de trêve avec le Hamas, entrée en vigueur le 19 janvier. «Les enfants sont à nouveau plongés dans un cycle de violences meurtrières et de privations», a déploré dans le communiqué la patronne de l'UNICEF, Catherine Russell.