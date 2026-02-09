Un porte-parole du camp réformateur arrêté par le régime
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont arrêté le porte-parole du Front des réformateurs, la principale coalition du camp réformiste, Javad Emam, ont rapporté lundi des médias iraniens.
«Des agents des Gardiens de la Révolution se sont rendus au domicile de Javad Emam (...) aux premières heures de la matinée» dimanche puis «l'ont arrêté», écrit le quotidien réformateur Shargh ainsi que l'agence de presse Fars.
Javad Emam a été en 2009 l'un des responsables de campagne de Mir Hossein Moussavi, figure de l'opposition iranienne et ancien Premier ministre, assigné à résidence depuis 2011.
Son arrestation s'ajoute à celles dimanche de trois autres personnalités du camp réformateur.
Source: AFP
La pression militaire américaine «n'effraie pas» l'Iran, affirme son chef de la diplomatie
Le déploiement militaire américain dans le Golfe «ne nous effraie pas», a déclaré dimanche le chef de la diplomatie iranienne, deux jours après des pourparlers sur le nucléaire avec Washington qui maintient la pression sur Téhéran.
«Leur déploiement militaire dans la région ne nous effraie pas», a dit Abbas Araghchi, au lendemain de la visite de l’émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff (accompagné de Jared Kushner), sur le porte-avions américain Abraham Lincoln, dans la région du Golfe.
«Nous sommes un peuple de diplomatie, nous sommes aussi un peuple de guerre mais cela ne signifie pas que nous recherchons la guerre», a ajouté M. Araghchi lors d’un forum à Téhéran.
Nucléaire: l'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement même en cas de "guerre"
L'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement d'uranium, objet de contentieux avec les Etats-Unis, «même si une guerre nous est imposée», a déclaré dimanche le chef de la diplomatie iranienne, deux jours après des pourparlers sur le nucléaire avec Washington.
«L'Iran a payé un prix très lourd pour son programme nucléaire pacifique et pour l'enrichissement d'uranium», a souligné Abbas Araghchi lors d'un forum à Téhéran.
«Pourquoi insistons-nous autant sur l'enrichissement (d'uranium) et nous refusons d'y renoncer même si une guerre nous est imposée? Parce que personne n'a le droit de dicter notre conduite», a insisté le diplomate, qui a échangé à Oman vendredi avec l'émissaire américain Steve Witkoff.
Netanyahu et Trump se rencontreront mercredi pour discuter de l'Iran
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, rencontrera le président américain Donald Trump mercredi à Washington pour «discuter des négociations avec l'Iran», ont annoncé samedi ses services.
Netanyahu «estime qu'il faut inclure dans toute négociation la limitation des missiles balistiques et le gel du soutien à l'axe iranien», une référence aux groupes armés alliés de l'Iran dans la région, selon le communiqué.
Même si l'Iran est l'ennemi commun des Etats-Unis et d'Israël, la ligne israélienne est plus intransigeante que celle de Washington qui semble maintenant donner une chance aux négociations, soulignent des experts.
L'Iran et les Etats-Unis ont prévu une nouvelle session de pourparlers, en début de semaine prochaine selon Donald Trump, après des discussions à Oman vendredi.
Source: AFP
L'émissaire de Trump pour le Moyen-Orient s'est rendu ce samedi au bord du porte-avions Abraham Lincoln
L'émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient s'est rendu samedi à bord du porte-avions américain Abraham Lincoln, dans la région du Golfe, au lendemain de pourparlers avec l'Iran qui doivent reprendre prochainement.
«Aujourd'hui, l'amiral Brad Cooper, chef du Commandement central des forces navales américaines, Jared Kushner et moi-même avons rencontré les courageux marins et Marines à bord de l'USS Abraham Lincoln (...) qui assurent notre sécurité et défendent le message de paix et de force du président Trump», a écrit sur X Steve Witkoff.
Donald Trump a multiplié les menaces d'intervention militaire en Iran. Dans ce contexte, les Etats-Unis ont déployé un important dispositif militaire dans la région du Golfe, où se trouve le porte-avions Abraham Lincoln.
Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a aussi fait état de la visite samedi de Steve Witkoff, soulignant sur X que la présence des forces militaires était nécessaire pour préserver «la sécurité et la stabilité» dans la région.
Source: AFP
L'Iran d'accord avec Washington pour tenir «bientôt» de nouveaux pourparlers
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a déclaré samedi s'être mis d'accord avec les Etats-Unis pour tenir «bientôt» une nouvelle session de pourparlers, au lendemain de discussions à Oman, tout en rappelant les lignes rouges de son pays.
«Aucune date spécifique n'a été fixée pour une deuxième session de négociations, mais nous et Washington pensons qu'elles doivent se tenir bientôt», a dit M. Araghchi dans un entretien à la chaîne Al Jazeera, suggérant qu'un autre lieu qu'Oman pouvait être envisagé.
Menaces répétées de Washington
Le ministre iranien s'exprimait au lendemain de discussions avec les Etats-Unis à Mascate, que les deux parties ont jugé positives, le président américain Donald Trump affirmant qu'elles allaient se poursuivre en début de semaine prochaine.
Ces pourparlers sont intervenus après que Washington a multiplié les menaces de recours à la force contre Téhéran, et déployé une vaste force navale dans le Golfe, d'abord en réponse à la répression dans le sang d'un vaste mouvement de contestation en Iran puis en exigeant une maîtrise du programme nucléaire iranien.
L'Iran doit renoncer «à être une puissance déstabilisatrice», exhorte le chef de la diplomatie française
L'Iran doit renoncer «à être une puissance déstabilisatrice», a exhorté vendredi le chef de la diplomatie française, citant son programme nucléaire et son soutien aux groupes «terroristes» qui représentent une menace pour les pays du Proche et du Moyen-Orient et les pays européens.
Jean-Noël Barrot, en visite dans la région, a en outre appelé «les groupes soutenus par l'Iran», dont le Hezbollah libanais, à exercer «la plus grande retenue» en cas d'escalade militaire entre Téhéran et les Etats-Unis.
Source: AFP
Washington impose de nouvelles sanctions pétrolières contre l'Iran après des discussions
Les Etats-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions pétrolières contre l'Iran quelques heures après une première session de pourparlers à Oman, tenue dans une "atmosphère positive" selon Téhéran.
Le président Donald Trump «s'est engagé à réduire les exportations illicites de pétrole et de produits pétrochimiques du régime iranien dans le cadre de la campagne de pression maximale menée par son administration», a déclaré Tommy Pigott, porte-parole du département d'Etat, dans un communiqué.
Négociations en cours
«Au lieu d'investir dans le bien-être de son propre peuple et dans ses infrastructures délabrées, le régime iranien continue de financer des activités déstabilisatrices à travers le monde et d'intensifier sa répression à l'intérieur de l'Iran», a-t-il ajouté.
Ces nouvelles sanctions visent 15 entités, deux personnes et 14 navires de la flotte fantôme liés au commerce illicite de pétrole, y compris des navires battant pavillon en Turquie, Inde et les Emirats arabes unis, a précisé le département d'Etat.
L'annonce survient alors que des délégations iranienne et américaine se sont rencontrées à Mascate et ont convenu de «poursuivre leurs négociations», selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.
Source: AFP
L'Iran et les Etats-Unis sont convenus de «poursuivre les négociations», annonce le chef de la diplomatie iranienne
L'Iran et les Etats-Unis sont convenus de «poursuivre leurs négociations», a indiqué le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à l'issue vendredi d'une première session de pourparlers tenue à Oman dans une atmosphère «très positive» selon lui.
«Dans une atmosphère très positive, nos idées ont été échangées et les points de vue de l'autre partie nous ont été présentés», a déclaré M. Araghchi à la télévision d'Etat iranienne, ajoutant que les deux parties étaient «convenues de poursuivre les négociations, mais que les modalités et le calendrier seraient décidés ultérieurement».
«La marche à suivre dépendra de nos consultations avec nos capitales», a-t-il affirmé.
Téhéran et Washington négocient à Oman après la répression sanglante en Iran
L'Iran et les Etats-Unis entament vendredi des négociations à Oman, que Téhéran veut limiter strictement à son programme nucléaire, Washington laissant pour sa part planer la menace militaire en cas d'échec.
Ces discussions, qui doivent selon Téhéran s'ouvrir dans la matinée à Mascate, sont les premières depuis les frappes sur des sites nucléaires iraniens menées en juin par les Etats-Unis, lors de la guerre de 12 jours déclenchée par une attaque israélienne contre l'Iran.
Elles seront pilotés par l'émissaire du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Ce dernier est arrivé à Mascate jeudi soir, a rapporté l'agence de presse officielle Irna.
Les pourparlers interviennent après la sanglante répression par le pouvoir iranien du vaste mouvement de contestation de début janvier – qui a fait des milliers de morts selon les défenseurs des droits – et des échanges de propos bellicistes entre Washington et Téhéran. La diplomatie iranienne a dit jeudi soir espérer que Washington fasse preuve de «responsabilité, réalisme et sérieux».
Source: AFP