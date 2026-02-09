Un porte-parole du camp réformateur arrêté par le régime

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont arrêté le porte-parole du Front des réformateurs, la principale coalition du camp réformiste, Javad Emam, ont rapporté lundi des médias iraniens.

«Des agents des Gardiens de la Révolution se sont rendus au domicile de Javad Emam (...) aux premières heures de la matinée» dimanche puis «l'ont arrêté», écrit le quotidien réformateur Shargh ainsi que l'agence de presse Fars.

Javad Emam a été en 2009 l'un des responsables de campagne de Mir Hossein Moussavi, figure de l'opposition iranienne et ancien Premier ministre, assigné à résidence depuis 2011.

Son arrestation s'ajoute à celles dimanche de trois autres personnalités du camp réformateur.

Source: AFP