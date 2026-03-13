Des hauts dirigeants défilent au coeur de Téhéran, explosions à proximité

Une explosion, après une frappe vendredi dans le centre de Téhéran où se déroulait un défilé à l'occasion d'une journée annuelle de soutien aux Palestiniens, a fait au moins un mort, selon l'agence de presse iranienne Irna. L'agence n'a donné à ce stade aucune autre précision.

Plusieurs hauts dirigeants iraniens ont marché en pleine rue aux côtés d'autres manifestants, comme pour défier les Etats-Unis et Israël.

Sur les images de la télévision d'Etat, on voit notamment le chef de la sécurité Ali Larijani et le président iranien Massoud Pezeshkian au milieu de la foule, eux qui ne sont que peu pas apparus en public depuis le début du conflit le 28 février.

Source: AFP