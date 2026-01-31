L'Iran déclare «terroristes» les armées européennes
L'Iran considère comme «groupes terroristes» les armées européennes, a déclaré dimanche le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, après la décision de l'Union européenne (UE) de désigner les Gardiens de la Révolution comme «organisation terroriste».
«Conformément à l'article 7 de la loi sur les contre-mesures portant sur la désignation du Corps des Gardiens de la Révolution islamique comme organisation terroriste, les armées des pays européens sont considérées comme groupes terroristes», a déclaré au Parlement M. Ghalibaf, vêtu comme les députés d'un uniforme des Gardiens en signe de solidarité.
Les conséquences immédiates de cette décision n'étaient pas claires dans l'immédiat.
Source: AFP
Trump affirme entretenir des négociations avec l'Iran
Donald Trump a déclaré samedi que l'Iran négociait avec les Etats-Unis, sans toutefois donner de précisions, au moment où Téhéran semble vouloir privilégier la diplomatie face à la menace d'une attaque américaine.
L'Iran «nous parle, et nous verrons bien si nous pouvons faire quelque chose», a affirmé le président américain à la chaîne Fox News, en réitérant le fait que les Etats-Unis disposaient de nombreux navires de guerre au Moyen-Orient. «Ils sont en train de négocier», a-t-il renchéri.
Comme la veille, il a indiqué lors de cette interview à une journaliste de Fox News qu'il n'était pas en mesure de livrer ses plans à ses alliés dans le Golfe pour des raisons de sécurité. «On peux pas leur dévoiler le plan. Si je leur dévoilais notre plan, ce serait presque aussi grave que de vous le dévoiler, voire pire, en réalité», a-t-il dit.
Le président américain entretient depuis plusieurs jours le doute sur une opération militaire contre Téhéran. Il avait affirmé vendredi que l'Iran voulait «conclure un accord» sur le nucléaire, ajoutant qu'il avait fixé à Téhéran un ultimatum.
Source: AFP
L'Iran évoque des «progrès» en vue de négociations avec Washington
Un haut dirigeant iranien a fait état samedi de «progrès» en vue de «négociations» avec Washington, nouveau rebondissement dans un contexte tendu alimenté depuis plusieurs jours par les déclarations belliqueuses de part et d'autre.
Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump avait affirmé vendredi que l'Iran voulait «conclure un accord» sur le nucléaire, ajoutant qu'il avait fixé à Téhéran un ultimatum sans donner plus de détails.
Source: AFP
L'explosion a été causée par une fuite de gaz
L'explosion survenue samedi dans un immeuble résidentiel de Bandar Abbas, un port du sud de l'Iran sur le Golfe, est due à une fuite de gaz, selon le chef des pompiers locaux.
«La cause initiale de l'accident (...) est une accumulation de gaz qui s'est échappé, provoquant une explosion», a déclaré à la télévision d'Etat Mohammad Amin Lyaghat.
Des incidents distincts ont été rapportés ailleurs dans le pays mais les médias ont rapidement écarté tout lien avec une attaque ou un sabotage potentiel, dans un contexte tendu alors que le président américain Donald Trump a multiplié les menaces d'attaques contre l'Iran et déployé une dizaine de navires dans le Golfe.
Source: AFP
Une explosion d'origine inconnue détruit un bâtiment d'un port du Golfe en Iran
Une explosion a secoué samedi un bâtiment de Bandar Abbas, un port du sud de l'Iran sur le Golfe, a indiqué la télévision d'Etat, sans que l'origine ne soit connue à ce stade. L'agence officielle Irna a fait état de blessés qui ont été transférés à l'hôpital. Aucun décès n'a été signalé.
L'explosion a détruit deux étages d'un bâtiment de huit étages, plusieurs véhicules et des commerces, selon la télévision. Des équipes de secours et des pompiers étaient sur place, a-t-elle ajouté. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause, a précisé Mehrdad Hassanzadeh, directeur général de la gestion des crises de la province d'Hormozgan, dont Bandar Abbas est la capitale, cité par Irna. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent qu'une partie de la façade de l'immeuble a été soufflée.
D'autres médias iraniens ont également fait état de l'explosion, sans donner non plus de détails sur son origine. Cette explosion survient dans un contexte tendu alors que le président américain Donald Trump a multiplié les menaces d'attaques contre l'Iran et déployé une armada de navires dans le Golfe.
Source: AFP
Les forces armées sont en état d'alerte maximale, prévient Téhéran
Le chef de l'armée iranienne, Amir Hatami, a mis en garde samedi les Etats-Unis et Israël contre toute attaque, affirmant que les forces iraniennes étaient en état d'alerte maximale après d'importants déploiements militaires américains dans le Golfe.
«Si l'ennemi commet une erreur, cela mettra sans aucun doute en danger sa propre sécurité, celle de la région et celle du régime sioniste», a déclaré Amir Hatami, cité par l'agence de presse officielle Irna, précisant que les forces armées iraniennes étaient «en état d'alerte maximale».
Source: AFP
L'Iran veut «conclure un accord», affirme Trump
L'Iran serait prêt à un «accord» avec les Etats-Unis, a déclaré vendredi Donald Trump, en ajoutant qu'il avait fixé à Téhéran un délai qu'il n'a pas divulgué. «Je peux vous dire qu'ils veulent conclure un accord», a déclaré le président américain aux journalistes dans le Bureau ovale.
Lorsqu'on lui a demandé s'il avait communiqué aux Iraniens un délai, M. Trump a répondu «oui», et «eux seuls le savent avec certitude». «Espérons que nous parviendrons à un accord. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, nous verrons bien ce qui se passera», a-t-il encore dit.
Il ne veut pas dévoiler ses plans
Le président américain avait dit jeudi «espérer» ne pas avoir à frapper l'Iran, pressé à conclure un accord sur le nucléaire, tout en mettant en garde Téhéran que «le temps» était «compté». Le contexte est particulièrement tendu pour le pouvoir iranien, avec une armada américaine déployée dans le Golfe.
Interrogé par une journaliste de l'AFP s'il entendait répliquer ce qu'il avait fait au Venezuela, où les Etats-Unis ont capturé le dirigeant Nicolas Maduro et mis la main basse sur le pétrole, il s'est refusé à parler de ses plans militaires. «Je ne veux pas parler de quoi que ce soit qui ait trait à mes plans militaires. Mais nous disposons d'une flotte extrêmement puissante dans cette région», encore plus grande qu'au Venezuela, a-t-il affirmé.
Trump dit espérer ne pas avoir à frapper l'Iran, qui promet de riposter
Donald Trump a déclaré jeudi espérer ne pas avoir à frapper l'Iran, Téhéran menaçant pour sa part de s'en prendre «instantanément» aux bases et porte-avions américains en cas d'attaque.
«Nous sommes forts. Nous sommes puissants financièrement. Nous sommes puissants militairement. (...) Et désormais nous avons un groupe (aéronaval) qui se dirige vers un pays appelé Iran. Et j'espère ne pas devoir utiliser cette force», a déclaré le président américain, jeudi soir à Washington devant la presse.
L'Union européenne a de son côté ajouté une pression supplémentaire jeudi, ses 27 ministres des Affaires étrangères s'accordant pour désigner comme «organisation terroriste» les Gardiens de la Révolution, bras armé de la République islamique accusé d'avoir orchestré la répression sanglante en janvier. «'Terroriste', c'est bien ainsi que l'on qualifie un régime qui réprime les manifestations de son propre peuple dans le sang», a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
«Tout régime qui tue des milliers de ses propres citoyens travaille à sa propre perte», a abondé la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, tout en estimant, en réaction à l'éventualité de frappes américaines, que le Moyen-Orient n'avait pas besoin d'une «nouvelle guerre». «Nous devons nous préparer à la guerre», a pourtant dit le vice-président iranien Mohammad Reza Aref.
Source: AFP
L'Iran met en garde: il ripostera «instantanément» en cas d'attaque américaine
L'Iran ripostera «instantanément» en cas d'attaque, a déclaré jeudi le porte-parole de l'armée, rappelant que de «nombreuses» bases américaines dans la région se trouvaient à portée de missiles iraniens.
«Une réponse décisive interviendra instantanément», a promis le brigadier général Mohammad Akraminia, évoquant les «sérieuses vulnérabilités» des porte-avions américains, quelques jours après le déploiement au large de l'Iran du porte-avions Abraham Lincoln.
Source: AFP
Le chef de l'ONU appelle au «dialogue» pour éviter «une crise aux conséquences dévastatrices»
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé jeudi au dialogue avec l'Iran, notamment sur la question nucléaire, afin d'éviter une crise aux «conséquences dévastatrices pour la région».
«Nous avons fermement condamné l'horrible répression qui a eu lieu en Iran», a déclaré le chef de l'ONU lors d'une conférence de presse au siège de l'organisation à New York.
«Nous suivons avec préoccupation les discussions en cours et estimons qu'il est important qu'un dialogue s'instaure afin de parvenir à un accord, notamment sur la question nucléaire, et d'éviter ainsi une crise qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour la région», a-t-il poursuivi.
Source: AFP