L'Iran déclare «terroristes» les armées européennes

L'Iran considère comme «groupes terroristes» les armées européennes, a déclaré dimanche le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, après la décision de l'Union européenne (UE) de désigner les Gardiens de la Révolution comme «organisation terroriste».

«Conformément à l'article 7 de la loi sur les contre-mesures portant sur la désignation du Corps des Gardiens de la Révolution islamique comme organisation terroriste, les armées des pays européens sont considérées comme groupes terroristes», a déclaré au Parlement M. Ghalibaf, vêtu comme les députés d'un uniforme des Gardiens en signe de solidarité.

Les conséquences immédiates de cette décision n'étaient pas claires dans l'immédiat.

Source: AFP