Piqué au vif sur l'Iran, Trump montre des signes d'agacement

L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 687 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Trump s'agace et insiste sur la réussite militaire américaine
Piqué au vif, Donald Trump s’est lâché sur son réseau Truth Social à la suite de la parution d’un article du «New York Times» qui affirme que le président américain et ses conseillers avaient mal évalué la réaction de l'Iran aux attaques américaines. «Nous détruirons complètement le régime terroriste iranien – militairement, économiquement et de toutes les autres manières», a déclaré Donald Trump jeudi sur sa plateforme.
La situation agace visiblement le républicain, qui insiste sur la puissance militaire américaine et les succès déjà obtenus. «La marine iranienne est anéantie, l'armée de l'air n'existe plus, les missiles, les drones et tout le reste sont détruits, et leurs dirigeants ont été rayés de la carte.» La puissance des Etats-Unis repose sur leurs ressources illimitées et sur le temps dont ils disposent.
Il poursuit en proférant de nouvelles menaces: «Regardez ce qui arrive aujourd'hui à ces ordures dérangées. Pendant 47 ans, elles ont tué des innocents partout dans le monde, et maintenant, c'est moi qui les tue.» Il se félicite d'avoir mis fin au régime terroriste en Iran. «Quel honneur!»
Source: AFP
Un militaire français est mort «lors d'une attaque» en Irak, annonce Emmanuel Macron
Un militaire français est mort «lors d'une attaque» dans la région d'Erbil au Kurdistan irakien, a déclaré Emmanuel Macron dans la nuit de jeudi à vendredi, annonçant ainsi le premier soldat français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
«L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak», a-t-il écrit, confirmant que plusieurs militaires français avaient été blessés. Il est le premier soldat français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par des frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février et qui s'est propagée dans plusieurs pays de la région.
«Cette attaque contre nos forces engagées dans la lutte contre Daech depuis 2015 est inacceptable», a écrit le président français, en référence à l'organisation Etat islamique (EI), précisant que «leur présence en Irak s'inscrit dans le strict cadre de la lutte contre le terrorisme». «La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques», a-t-il souligné.
Six soldats français avaient été blessés dans une «attaque de drones dans la région d'Erbil», avait appris l'AFP jeudi auprès de l'état-major français des Armées. Ces militaires étaient «engagés dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme auprès de partenaires irakiens», avait ajouté l'état-major sans plus de précision.
Source: AFP
L'Iran promet que toute nouvelle émeute mènera à une réponse «plus cinglante»
«Aujourd'hui, l'ennemi, incapable d'atteindre ses objectifs militaires sur le terrain cherche de nouveau à instiller la terreur et provoquer des émeutes», ont indiqué les Gardiens dans un communiqué diffusé à la télévision, promettant «une réponse encore plus cinglante que celle du 8 janvier» en cas de nouveaux troubles.
La veille, Benjamin Netanyahu avait affirmé que l'offensive israélo-américaine contre l'Iran avait notamment pour objectif de donner aux Iraniens les moyens de «faire tomber le régime» de la République islamique.
Selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, basée aux Etats-Unis, plus de 7000 personnes – la plupart des manifestants – ont été tuées dans les manifestations. Un bilan provisoire faute d'accès à l'ensemble des actes de décès.
Source: AFP
Source: AFP
De puissantes explosions secouent Téhéran
Une série de puissantes explosions à courtes intervalles ont secoué Téhéran vendredi, ont constaté des journalistes de l'AFP en Iran au 14e jour de la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël.
Ces explosions d'une rare intensité, qui se sont produites vers 10h (06h30 GMT), ont fait vibrer les appartements de deux journalistes de l'AFP distants de plusieurs kilomètres, situés dans le nord et le centre de Téhéran.
Source: AFP
Deux personnes tuées à Oman par un drone
Deux personnes ont été tuées par un drone dans le nord d'Oman, a indiqué vendredi un média d'Etat alors que l'Iran poursuit ses attaques de représailles dans les pays voisins.
«Deux drones se sont écrasés dans le gouvernorat de Sohar. L'un d'eux est tombé dans la zone industrielle d'Al-Awahi, provoquant la mort de deux travailleurs étrangers et faisant plusieurs blessés. Le second s'est écrasé dans une zone ouverte sans faire de victimes», a indiqué l'agence de presse omanaise, en citant une source sécuritaire.
Source: AFP
L'Iran promet une réponse «plus cinglante» qu'en janvier en cas de nouvelles manifestations
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont mis en garde vendredi que toute nouvelle manifestation contre le pouvoir ferait face à une réponse «plus cinglante» qu'en janvier lorsque plusieurs milliers de personnes avaient été tuées.
«Aujourd'hui, l'ennemi, incapable d'atteindre ses objectifs militaires sur le terrain cherche de nouveau à instiller la terreur et provoquer des émeutes», ont indiqué les Gardiens dans un communiqué diffusé à la télévision, promettant «une réponse encore plus cinglante que celle du 8 janvier» en cas de nouveaux troubles.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir abattu un drone visant le quartier diplomatique de Ryad
Le ministère de la Défense en Arabie saoudite a affirmé vendredi avoir abattu un «drone hostile» qui se dirigeait vers le quartier diplomatique de la capitale Ryad.
Il a également dit avoir détruit cinq drones dans la région du désert de Rub al-Khali et d'Al-Kharj, où se trouve la base aérienne du Prince Sultan, qui abrite des militaires américains.
Source: AFP
Un groupe armé pro-iranien annonce cibler les «intérêts français en Irak et dans la région»
Le groupe armé pro-iranien Ashab al-Kahf a déclaré vendredi prendre pour cible «tous les intérêts français en Irak et dans la région» après le déploiement du porte-avions français Charles de Gaulle dans le Golfe.
«Nous annonçons à partir de cette nuit que tous les intérêts français en Irak et dans la région seront sous le feu de nos attaques», a écrit le groupe irakien sur Telegram, exhortant les forces de sécurité à rester à au moins 500 mètres d'une base à Kirkouk (nord) où se trouvent, selon le groupe, des militaires français, sans revendiquer directement d'attaque.
Source: AFP
Israël annonce avoir atteint plus de 200 cibles en Iran en une journée
L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir atteint plus de 200 cibles dans l'ouest et le centre de l'Iran en une journée, parmi lesquelles des lanceurs de missiles et des systèmes de défense.
Les avions de guerre israéliens ont effectué «20 frappes de grande ampleur» visant «des lanceurs de missiles balistiques, des systèmes de défense et des sites de production» dans un communiqué sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Des sirènes entendues à la base aérienne d'Incirlik en Turquie utilisée par l'Otan
Des sirènes ont été entendues à la base aérienne d'Incirlik utilisée par l'Otan, dans la province d'Adana, située dans le sud-est du pays, a rapporté vendredi l'agence étatique turque Anadolu.
«Des sirènes ont été entendues vendredi à la base aérienne d'Incirlik en Turquie», a indiqué l'agence dans son édition en anglais sans préciser l'heure de l'incident, ni fournir d'autres détails. Deux missiles ont été détruits dans l'espace aérien turc depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
L'émissaire russe affirme que le marché mondial de l'énergie ne peut «rester stable» sans pétrole russe
L'émissaire russe Kirill Dmitriev a déclaré vendredi que le marché mondial de l'énergie «ne peut rester stable» sans le pétrole de Russie, après que les Etats-Unis ont autorisé temporairement la vente du pétrole russe stocké sur des navires.
«Les Etats-Unis reconnaissent en fait l'évidence: sans le pétrole russe, le marché mondial de l'énergie ne peut pas rester stable», a écrit Kirill Dmitriev sur Telegram, dans un contexte de flambée des cours du brut depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP