Piqué au vif sur l'Iran, Trump montre des signes d'agacement

Un militaire français est mort «lors d'une attaque» en Irak, annonce Emmanuel Macron

Un militaire français est mort «lors d'une attaque» dans la région d'Erbil au Kurdistan irakien, a déclaré Emmanuel Macron dans la nuit de jeudi à vendredi, annonçant ainsi le premier soldat français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

«L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak», a-t-il écrit, confirmant que plusieurs militaires français avaient été blessés. Il est le premier soldat français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par des frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février et qui s'est propagée dans plusieurs pays de la région.

«Cette attaque contre nos forces engagées dans la lutte contre Daech depuis 2015 est inacceptable», a écrit le président français, en référence à l'organisation Etat islamique (EI), précisant que «leur présence en Irak s'inscrit dans le strict cadre de la lutte contre le terrorisme». «La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques», a-t-il souligné.

Six soldats français avaient été blessés dans une «attaque de drones dans la région d'Erbil», avait appris l'AFP jeudi auprès de l'état-major français des Armées. Ces militaires étaient «engagés dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme auprès de partenaires irakiens», avait ajouté l'état-major sans plus de précision.

Source: AFP