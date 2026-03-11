Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 486 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
Le nouveau guide suprême d'Iran aurait été blessé dans le raid qui a tué son père
Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei aurait été blessé durant le raid qui a tué son père au premier jour de l'offensive israélo-américaine le 28 février, mais les détails sur la gravité de ses blessures ne sont pas connus et il n'est pas apparu en public depuis.
Yousef Pezeshkian, le fils du président iranien, a cependant affirmé qu'il était «sain et sauf» malgré ses blessures sur son compte Telegram. «J'ai entendu les informations disant que Mojtaba Khamenei avait été blessé. J'ai demandé à des amis qui ont des connections. Ils m'ont dit que, grâce à Dieu, il était sain et sauf», a écrit Yousef Pezeshkian, qui est aussi conseiller du gouvernement.
Source: AFP
Deux drones tombés près de l'aéroport de Dubaï ont blessé quatre personnes
Deux drones sont tombés près de l'aéroport de Dubaï mercredi, blessant quatre personnes, mais le trafic n'a pas été affecté, ont annoncé les autorités de l'émirat du Golfe dans un communiqué, au douzième jour de la guerre.
«Deux drones sont tombés il y a peu dans le secteur de l'aéroport international de Dubaï», faisant quatre blessés. Il s'agit de deux ressortissants ghanéens, un bangladais et un indien. «Le trafic aérien fonctionne normalement», selon le communiqué.
Source: AFP
La France triple son soutien humanitaire pour le Liban
La France s'apprête à tripler son soutien humanitaire au Liban, en y dépêchant jeudi 60 tonnes d'aide pour les réfugiés quittant le sud du pays où Israël mène des opérations militaires contre le Hezbollah pro-iranien, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie française.
«Nous avons décidé de tripler le volume de l'aide qui arrivera cette semaine. Cette aide atteindra 60 tonnes d'aide humanitaire à destination des Libanais, avec des kits sanitaires, des kits d'hygiène, des matelas, des lampes, mais aussi un poste sanitaire mobile», a déclaré Jean-Noël Barrot sur TF1.
Source: AFP
Un navire touché par un projectile dans le détroit d'Ormuz, l'équipage évacue
Un navire a été touché mercredi par un «projectile inconnu» dans le détroit d'Ormuz, qui a provoqué un incendie à bord, a rapporté l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.
Le cargo, qui se trouvait à 11 miles nautiques au nord d'Oman, «a demandé de l'aide et l'équipage est en train d'évacuer le navire», a ajouté l'UKMTO.
Source: AFP
Plusieurs explosions entendues à Doha, au Qatar
Plusieurs explosions ont été entendues mercredi dans la capitale du Qatar, Doha, ont rapporté des journalistes à l'AFP, au douzième jour de la guerre déclenchée par l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.
Le ministère qatari de l'Intérieur avait fait état un peu plus tôt d'un «niveau de menace sécuritaire élevé», et appelé les habitants à ne pas sortir et à se tenir à l'écart des fenêtres.
Source: AFP
Israël a mené une frappe sur le centre de Beyrouth
Une frappe israélienne a touché mercredi le centre de Beyrouth pour la deuxième fois depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, a rapporté l'agence officielle libanaise.
Selon l'Agence nationale d'information (Ani), «l'ennemi a ciblé un appartement dans la zone d'Aïcha Bakkar», en plein coeur de la ville.
Source: AFP
Le chef de la police iranienne avertit que tout manifestant sera traité en «ennemi»
Le chef de la police iranienne a prévenu que tout manifestant contestant les autorités serait traité comme un «ennemi», alors que l'Iran est en guerre depuis douze jours.
«Si quelqu'un s'avance conformément aux souhaits de l'ennemi, nous ne le considérerons plus comme un simple manifestant, mais comme un ennemi. Et nous lui ferons subir le même traitement qu'à un ennemi», a déclaré le chef de la police nationale Ahmad-Reza Radan dans des commentaires diffusés par la télévision nationale Irib.
Le président américain Donald Trump a appelé les Iraniens à prendre le pouvoir, deux mois après un mouvement de protestation réprimé dans le sang.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution disent avoir ciblé une base américaine au Koweït
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mercredi avoir lancé des missiles sur une base américaine au Koweït, ont rapporté mercredi les agences de presse iraniennes Mehr et Fars.
«La base américaine à Arifjan a été frappée par deux missiles tirés» par les Gardiens de la Révolution, ont-ils affirmé, selon les agences iraniennes, alors que le Koweït n'a pas confirmé officiellement cette attaque. Situé au sud de la ville de Koweït, Camp Arifjan abrite le quartier général avancé de la composante terrestre du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Source: AFP
Déblocage record des ressources stratégiques de pétrole proposé
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) propose un recours sans précédent des réserves stratégiques de pétrole afin d'enrayer la flambée des prix causée par le conflit au Moyen-Orient, a rapporté mardi soir le «Wall Street Journal».
Ce déblocage discuté dépasserait les 182 millions de barils de pétrole mis sur le marché par les pays membres de l'AIE en deux phases en 2022, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, précise le journal américain des affaires qui cite des responsables proches du dossier. L'idée a été avancée lors d'une réunion extraordinaire de l'AIE mardi à Paris et une décision est attendue mercredi, selon le quotidien.
La journée de mercredi sera également marquée par une visioconférence des dirigeants des grandes puissances du G7 sur les conséquences économiques de la guerre, qui a fait monter les cours du baril de pétrole à plus de 100 dollars brièvement en début de semaine.
Source: ATS
L'Arabie neutralise des drones se dirigeant vers un champ pétrolier
Le ministère de la Défense saoudien a dit mercredi matin avoir neutralisé deux drones qui se dirigeaient vers le champ pétrolier de Shaybah, dans l'est du pays.
Ce gisement géant, situé près de la frontière des Emirats arabes unis, a déjà été visé à plusieurs reprises par l'Iran depuis le début de l'offensive israélo-américaine le 28 février.
Source: AFP
La Corée du Nord dit respecter l'élection du nouveau guide suprême d'Iran
La Corée du Nord respecte le choix de l'Iran concernant son nouveau guide suprême, a rapporté mercredi la presse d'Etat, tout en accusant les Etats-Unis et Israël de détruire la paix régionale.
«S'agissant de la récente annonce officielle selon laquelle l'Assemblée des experts d'Iran a élu le nouveau dirigeant de la Révolution islamique, nous respectons le droit et le choix du peuple iranien d'élire son guide suprême», a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, cité par l'agence officielle KCNA.
Mojtaba Khamenei est devenu dimanche le nouveau dirigeant iranien, en remplacement de son père, l'ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février, au premier jour des opérations militaires américano-israéliennes contre l'Iran. La Corée du Nord, adversaire de longue date des Etats-Unis, avait auparavant condamné l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, la qualifiant d'«acte d'agression illégal».
Mercredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a réitéré cette position, estimant que les Etats-Unis et Israël «détruisent les fondements de la paix et de la sécurité régionales et aggravent l'instabilité à l'échelle mondiale». Ces derniers mois, l'administration Trump a intensifié ses efforts pour relancer des pourparlers de haut niveau avec Pyongyang, envisageant même un sommet cette année entre le président américain et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.
Source: AFP