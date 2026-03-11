Le nouveau guide suprême d'Iran aurait été blessé dans le raid qui a tué son père

Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei aurait été blessé durant le raid qui a tué son père au premier jour de l'offensive israélo-américaine le 28 février, mais les détails sur la gravité de ses blessures ne sont pas connus et il n'est pas apparu en public depuis.

Yousef Pezeshkian, le fils du président iranien, a cependant affirmé qu'il était «sain et sauf» malgré ses blessures sur son compte Telegram. «J'ai entendu les informations disant que Mojtaba Khamenei avait été blessé. J'ai demandé à des amis qui ont des connections. Ils m'ont dit que, grâce à Dieu, il était sain et sauf», a écrit Yousef Pezeshkian, qui est aussi conseiller du gouvernement.

Source: AFP