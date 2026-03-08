Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné un guide suprême pour succéder à Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne. Le nom du nouveau guide n'a pour l'heure pas été dévoilé.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 217 au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 10 morts en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz se sont envolés.
Pas de nouveau vol spécial pour Swiss, 3300 Suisses toujours bloqués
La compagnie aérienne Swiss ne prévoit pas d'organiser pour l'instant de nouveaux vols spéciaux visant à rapatrier des voyageurs coincés au Moyen-Orient par la guerre. La situation continue d'être très instable.
Si les conditions changent et que le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) se manifeste, la compagnie examinera l'opportunité de mettre sur pied un vol spécial, a indiqué dimanche un porte-parole de Swiss à l'agence Keystone-ATS.
Selon la Confédération, 3'349 voyageurs suisses étaient encore enregistrés dimanche auprès de l'application Travel-Admin-App pour qu'on les aide à quitter le Moyen-Orient, un peu plus d'une semaine après le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. Samedi, le nombre de ces personnes étaient encore de 4'040.
Source: AFP
Des missiles iraniens s'abattent sur Tel-Aviv, au moins six blessés
Six personnes ont été blessées dimanche en Israël à la suite de tirs de missiles iraniens, ont annoncé les secours, après une série d'explosions entendues en début d'après-midi à Tel-Aviv, dans le centre du pays.
Le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, a précisé que parmi les six personnes blessées, dont plusieurs par des débris, figurent un homme d'une quarantaine d'années dans un état grave et un autre de 25 ans plus légèrement atteint.
Des équipes de secours ont été déployées «en plusieurs lieux» du centre d'Israël, a indiqué un porte-parole du MDA. Des images tournées par l'AFP dans une rue de Tel-Aviv ont montré un gros trou dans un trottoir, au bord duquel une voiture était en équilibre. Des débris étaient visibles sur le sol et les forces de sécurité étaient déployées sur les lieux, bouclés par un périmètre de sécurité.
Source: AFP
L'Iran a désigné son nouveau guide suprême, son nom n'a pas été annoncé
L'Assemblée des experts a désigné le nouveau guide suprême iranien pour succéder à l'ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février par des frappes israélo-américaines, ont indiqué, sans donner le nom de l'élu, des membres de cette instance cléricale iranienne.
«Le candidat le plus approprié, approuvé par la majorité de l'Assemblée des experts, a été désigné», a déclaré Mohsen Heydari, représentant de la province du Khouzestan à l'Assemblée des experts, selon l'agence de presse Isna.
Un autre membre de l'instance, compétente pour cette désignation, Mohammad Mehdi Mirbagheri, a confirmé dans une vidéo relayée par l'agence Fars qu'une «opinion ferme, reflétant la position majoritaire, a été arrêtée».
Source: AFP
Nouvelles explosions entendues à Abou Dhabi
Des explosions ont été entendues dimanche dans la capitale des Emirats arabes unis, Abou Dhabi, ont indiqué des témoins à l'AFP, au neuvième jour de la guerre régionale déclenchée par une attaque israélo-américaine contre l'Iran, qui a riposté.
Abou Dhabi a fait régulièrement l'objet d'attaques depuis le début du conflit. Avant les nouvelles explosions, les Emirats arabes unis ont dit avoir été visés dimanche par 17 missiles, dont 16 interceptés et un tombé dans la mer et 117 drones, dont 113 interceptés et quatre tombés sur le territoire.
Source: AFP
Le chef de la Ligue arabe qualifie d'«irresponsables» les attaques de l'Iran sur ses voisins
Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a qualifié dimanche «d'irresponsables» les attaques iraniennes contre plusieurs États de l'organisation, exhortant Téhéran à réviser une «gigantesque erreur stratégique».
Les frappes iraniennes traduisent «une politique irresponsable» et «ne peuvent être justifiées par aucun prétexte ni aucune excuse», a affirmé Ahmed Aboul Gheit, s'exprimant en visioconférence devant l'assemblée des ministres arabes des Affaires étrangères réunis au Caire.
Au neuvième jour de la guerre au Moyen Orient, il a déploré que les efforts de paix des pays du Golfe soient récompensés par des «missiles et drones traîtres».
Les États arabes ne «sont pas parties prenantes de la guerre», n'ont pas souhaité son déclenchement et ont clairement indiqué qu'ils ne permettraient pas que leur territoire ou leur espace aérien soient utilisés pour des opérations militaires, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Volodymyr Zelensky dit que des experts en drones ukrainiens seront «sur place» au Moyen-Orient «la semaine prochaine»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que des experts ukrainiens seraient au Moyen-Orient «la semaine prochaine» pour apporter leur expertise dans la lutte contre les drones iraniens.
«Je pense que la semaine prochaine, lorsque les experts seront sur place, ils regarderont la situation et aideront, car ils viennent avec la capacité d'aider», a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse. Il a souligné «une opportunité pour les deux côtés», Kiev espérant obtenir, en échange, des missiles pour ses systèmes américains Patriot, indispensables à l'Ukraine face aux missiles russes.
Source: AFP
Une centaine d'Iraniens évacués du Liban par un avion russe
Une centaine d'Iraniens, dont des diplomates, ont été évacués de Beyrouth dans la nuit à bord d'un avion russe, a révélé à l'AFP dimanche un responsable libanais qui a requis l'anonymat.
«Au total, 117 Iraniens, dont des diplomates et des employés de l'ambassade, ont été évacués à bord d'un avion russe qui a quitté Beyrouth dans la nuit de samedi à dimanche», a précisé ce responsable. Il a indiqué que l'avion s'était rendu en Turquie, sans préciser quelle serait la destination finale des Iraniens évacués.
Le gouvernement libanais avait décidé jeudi d'interdire toute activité militaire éventuelle des Gardiens de la Révolution iraniens et d'imposer des visas à l'entrée des Iraniens dans le pays, une mesure visant à resserrer l'étau autour du Hezbollah pro-iranien. Le responsable a indiqué que l'ambassade iranienne avait au préalable informé les autorités libanaises de cette opération d'évacuation par l'aéroport international de Beyrouth.
L'aéroport, situé près de la banlieue sud de Beyrouth pilonnée par l'aviation israélienne depuis lundi, est toujours opérationnel mais les vols sont désormais principalement asssurés par la compagnie nationale, la Middle East Airlines. Le Hezbollah, qui a entraîné lundi le Liban dans la guerre au Moyen-Orient, est encadré par des officiers de liaison iraniens, selon une source de sécurité libanaise.
Source: AFP
Emmanuel Macron se rend lundi à Chypre pour témoigner sa «solidarité»
Le président Emmanuel Macron se rendra lundi à Chypre pour «témoigner de la solidarité de la France» avec cet Etat de l'Union européenne, frappé la semaine dernière par des drones et des missiles en lien avec le conflit au Moyen-Orient, a annoncé dimanche l'Elysée.
Emmanuel Macron rencontrera à Paphos le président chypriote Nikos Christodoulides ainsi que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. «Il s'agira de renforcer avec nos partenaires européens la sécurité autour de Chypre et en Méditerranée orientale, en vue de contribuer à la désescalade dans la région», a déclaré la présidence française.
Source: AFP
La distribution de carburant à Téhéran suspendue après des frappes sur les dépôts de pétrole
La distribution de carburant à Téhéran a été «temporairement interrompue» après des frappes des Etats-Unis et Israël contre des dépôts pétroliers dans la capitale iranienne et ses environs, ont indiqué dimanche les autorités locales.
«En raison des dégâts sur le réseau d'approvisionnement en carburant, la distribution a été temporairement interrompue», a indiqué le gouverneur de Téhéran, Mohammad Sadegh Motamedian, cité par l'agence de presse officielle Irna. La situation est "en cours de règlement" a-t-il ajouté.
Source: AFP
Des frappes sur des raffineries provoquent une «pluie noire» de pétrole sur Téhéran
Après les frappes israéliennes contre des raffineries de pétrole dans la capitale iranienne durant la nuit, les près de dix millions d’habitants de Téhéran se sont réveillés sous d’épaisses nuées noires. «On peut voir que la pluie est en réalité noire – l’eau semble saturée de pétrole», a déclaré le correspondant de CNN sur place, Fred Pleitgen.
Israël mène actuellement des frappes ciblées contre les infrastructures iraniennes. Lors de la nouvelle vague d’attaques menée dans la matinée, cet objectif a de nouveau été confirmé par l’armée.
Dans un communiqué, les forces de défense israéliennes ont qualifié l’opération de «coup significatif», affirmant qu’elle constitue «une nouvelle étape dans l’intensification des dommages infligés à l’infrastructure militaire du régime terroriste iranien».
Source: CNN
Iran: explosions dans la province centrale de Yazd
Des explosions ont secoué dimanche la province centrale de Yazd, en Iran, a rapporté l'agence de presse officielle Irna, au neuvième jour de la guerre avec les Etats-Unis et Israël.
Selon Irna, qui ne fournit pas plus de précisions, ces explosions se sont produites en périphérie de la ville de Yazd, dans la province du même nom. Des explosions ont été signalées plus tôt dimanche dans d'autres régions du pays, notamment dans la capitale iranienne, Téhéran, et la province centrale d'Ispahan.
Source: AFP
Une station de dessalement d'eau endommagée par un drone à Bahreïn
Une station de dessalement d'eau de mer a été endommagée dimanche par une attaque de drone iranien, ont indiqué les autorités du petit archipel du Golfe dans un communiqué. «L'agression iranienne a attaqué sans distinction des cibles civiles et causé des dégâts matériels à une usine de dessalement de l'eau à la suite d'une attaque de drone», a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué sur X.
La veille, l'Iran avait dit avoir frappé à Bahreïn la base américaine de Juffair, affirmant qu'elle avait été utilisée plus tôt pour lancer une frappe ayant visé une usine de désalinisation iranienne.
Trois personnes ont par ailleurs été blessées par des débris de missiles à Bahreïn dimanche, a indiqué le ministère de l'Intérieur. «A la suite de l'agression flagrante de l'Iran, trois personnes ont été blessées et des dégâts matériels ont été causés à un bâtiment universitaire dans la région de Muharraq après la chute de fragments de missiles», a indiqué le ministère dans un communiqué sur X.
Source: ATS
Quatre dépôts pétroliers frappés à Téhéran et ses environs dans la nuit
Quatre dépôts de pétrole et un site logistique servant au transport de produits pétroliers ont été frappés pendant la nuit par les Etats-Unis et Israël à Téhéran et ses environs, a indiqué dimanche un responsable iranien, faisant quatre morts selon lui.
Les cinq sites sont «endommagés» mais le «feu est sous contrôle», a précisé à la télévision d'Etat le dirigeant de la compagnie nationale de distribution des produits pétroliers, Keramat Veyskarami. «Quatre employés, dont deux chauffeurs, ont été tués», a-t-il indiqué.
La fumée des incendies déclenchés par ces frappes a envahi le ciel de la capitale iranienne pendant la nuit, couvrant la ville d'un voile noir au petit matin, selon les journalistes de l'AFP sur place.
Des habitants ont décrit une odeur de brûlé prégnante. Selon le dirigeant de la compagnie nationale, l'Iran garde des réserves «suffisantes» de carburant dans des dépôts à travers le pays.
Source: AFP