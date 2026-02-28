Les Etats-Unis mènent également des frappes en Iran. 

«Nous vous avions prévenus.» L'Iran prépare une riposte aux attaques d'Israël et des États‑Unis.

L'Iran a réagi fermement au début des attaques menées par Israël et son allié, les Etats‑Unis. «Nous vous avions prévenus. Vous vous êtes engagés sur une voie dont l'issue ne dépend plus de vous», a déclaré Ebrahim Azizi, chef de la Commission nationale de sécurité.

Israël avait lancé une «frappe préventive» contre son ennemi juré peu de temps auparavant, «afin d'éliminer les menaces qui pèsent sur Israël», comme l'a affirmé le ministre de la Défense, Israel Katz.

D'après des témoins oculaires à Téhéran, la résidence du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, figurait parmi les cibles. Ce dernier aurait cependant réussi à se mettre à l'abri. Le président iranien, Massoud Peškian, avait menacé d'une «guerre totale» si Ali Khamenei était attaqué.

Un responsable iranien a également déclaré à Reuters que Téhéran préparait une riposte aux attaques menées par les États‑Unis et Israël et que les contre‑attaques seraient dévastatrices.