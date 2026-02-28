Les Etats-Unis mènent également des frappes en Iran. 

«Nous vous avions prévenus.» L'Iran prépare une riposte aux attaques d'Israël et des États‑Unis.
L'Iran a réagi fermement au début des attaques menées par Israël et son allié, les Etats‑Unis. «Nous vous avions prévenus. Vous vous êtes engagés sur une voie dont l'issue ne dépend plus de vous», a déclaré Ebrahim Azizi, chef de la Commission nationale de sécurité.
Israël avait lancé une «frappe préventive» contre son ennemi juré peu de temps auparavant, «afin d'éliminer les menaces qui pèsent sur Israël», comme l'a affirmé le ministre de la Défense, Israel Katz.
D'après des témoins oculaires à Téhéran, la résidence du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, figurait parmi les cibles. Ce dernier aurait cependant réussi à se mettre à l'abri. Le président iranien, Massoud Peškian, avait menacé d'une «guerre totale» si Ali Khamenei était attaqué.
Un responsable iranien a également déclaré à Reuters que Téhéran préparait une riposte aux attaques menées par les États‑Unis et Israël et que les contre‑attaques seraient dévastatrices.
Les Etats-Unis mènent des frappes en Iran avec Israel (médias américains)
Les Etats-Unis ont commencé à mener des frappes contre l'Iran, dans le cadre d'une opération conjointe avec Israël, ont rapporté samedi des médias américains.
Plusieurs médias, citant des responsables américains, ont indiqué que Washington avait lancé des frappes contre l'Iran avec Israël qui a également annoncé des bombardements et la fermeture de son espace aérien.
Interrogé par l'AFP, le Pentagone n'a pas fait de commentaire pour le moment.
Les frappes israéliennes sur l'Iran visent «des des sites militaires»
Les frappes israéliennes sur l'Iran visent "des cibles du régime et des sites militaires", y compris des sites de missiles balistiques, a annoncé samedi la télévision publique Kan, citant un responsable israélien.
«Responsable israélien: des cibles du régime et des sites militaires sont attaqués, y compris des missiles balistiques», annonce la chaîne Kan 11 sur un bandeau.
Les Etats-Unis mènent également des frappes en Iran.
Israël annonce avoir lancé une «frappe préventive» sur l'Iran
Le ministère de la Défense israélien a annoncé samedi matin avoir lancé une «frappe préventive» sur l'Iran alors que les sirènes d'alerte retentissent à Jérusalem et que les habitants du pays sont prévenus sur leurs téléphones d'une «alerte extrêmement grave».
«L'Etat d'Israël a lancé une frappe préventive contre l'Iran. Le ministre de la Défense Israël Katz a déclaré un état d'urgence spécial et immédiat dans tout le pays», indique un communiqué de son ministère.
Deux fortes détonations entendues à Téhéran
Deux fortes détonations ont été entendues samedi matin à Téhéran par des journalistes de l'AFP, quelques temps après que deux panaches d'une épaisse fumée ont commencé à s'élever dans le centre et l'est de la capitale iranienne.
«Le type d'explosions suggère qu'il s'agit d'une attaque de missiles», a indiqué l'agence de presse Fars sans plus de précisions dans l'immédiat.
Trump confirme les attaques contre l'Iran
Le président américain Donald Trump a déclaré samedi dans une vidéo publiée sur Truth Social que les attaques conjointes américano‑israéliennes contre l'Iran visaient à «éliminer les menaces immédiates du régime iranien».
«L’armée américaine a récemment lancé une importante opération militaire en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces posées par le régime iranien», a-t-il ajouté.
L'ambassade des Etats-Unis au Qatar ordonne le confinement de son personnel
L'ambassade des Etats-Unis au Qatar a ordonné samedi à son personnel de se mettre à l'abri et a appelé les citoyens américains dans le pays à en faire autant, après le lancement de frappes israéliennes contre l'Iran.
«L'ambassade des Etats-Unis au Qatar a mis en place un confinement pour l'ensemble de son personnel», écrit-elle sur son site internet. «Nous recommandons à tous les Américains d'en faire autant jusqu'à nouvel ordre», ajoute-t-elle, les exhortant à «trouver un endroit sûr à leur domicile ou dans un autre bâtiment sécurisé».
Des explosions entendues à Ispahan et plusieurs autres villes
Des explosions ont été entendues samedi matin dans plusieurs villes d'Iran, dans la foulée de celles qui ont secoué la capitale Téhéran, selon l'agence de presse Fars.
Elles ont touché la grande ville d'Ispahan (centre), la ville sainte de Qom (centre), Karaj, située à l'ouest de Téhéran, ainsi que Kermanshah (ouest).
L'Iran ferme son espace aérien après les attaques israéliennes
L'Iran a annoncé samedi la fermeture de son espace aérien jusqu'à nouvel ordre, après que plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale Téhéran, a indiqué un responsable de l'aviation civile du pays.
«L'espace aérien du pays est entièrement fermé jusqu'à nouvel ordre», a annoncé le porte-parole de l'Organisation de l'aviation civile, Majid Akhavan, cité par l'agence de presse Tasnim.
Trump se dit «pas très content» de la teneur des négociations avec l'Iran
Donald Trump a affirmé vendredi qu'il n'était «pas très content» de la teneur des négociations en cours avec l'Iran.
«Je ne suis pas content quant au fait qu'ils (les Iraniens) ne veulent pas nous donner ce que nous devons avoir, je ne suis pas très content. Nous verrons ce qu'il va se passer», a dit le président américain à des journalistes, ajoutant: «Nous aurons d'autres discussions aujourd'hui».
Il a également affirmé ne pas avoir pris de «décision finale» sur de possibles frappes américaines contre l'Iran.
Nucléaire iranien: des discussions techniques à Vienne la semaine prochaine
Des discussions techniques autour du nucléaire iranien auront lieu la semaine prochaine à Vienne, après les pourparlers indirects entre la République islamique et les Etats-Unis pour tenter d'éviter une guerre, selon un rapport confidentiel consulté par l'Agence France-Presse (AFP) vendredi.
«Des discussions techniques auront lieu à Vienne au cours de la semaine commençant le 2 mars 2026», d'après ce rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (Aiea), qui sera remis aux membres de son conseil des gouverneurs qui se réunit à partir de lundi à Vienne.
Le rapport confirme que le directeur général Rafael Grossi avait participé aux pourparlers irano-américains des 17 et 26 février. Les discussions de jeudi, à Saint-Gall, sous médiation omanaise, étaient perçues comme l'une des dernières chances pour éviter une guerre, alors que les Etats-Unis ont opéré leur plus important déploiement militaire au Moyen-Orient depuis des décennies.
L'Iran exhorte les Etats-Unis à éviter toutes «exigences excessives» pour parvenir à un accord
Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a exhorté vendredi les Etats-Unis à éviter «toutes exigences excessives», au lendemain de pourparlers sur le nucléaire à Genève et avant de prochaines discussions prévues à Vienne.
Lors d'un appel avec son homologue égyptien Badr Abdelatty, Abbas Araghchi «a déclaré que le succès (de l'option diplomatique) repose sur le sérieux et le réalisme de l'autre partie, mais aussi sur le fait d'éviter toute erreur d'appréciation et exigences excessives», selon les propos rapportés par la diplomatie iranienne.
Pour J.D. Vance, une frappe en Iran ne menerait pas à une guerre durable
Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré jeudi qu'il n'y avait «aucune chance» qu'une frappe contre l'Iran mène à une guerre prolongée dans la région, selon une interview accordée au «Washington Post».
«L'idée que nous allons être engagés dans une guerre au Moyen-Orient pendant des années sans aucune fin en vue – il n'y a aucune chance que cela se produise», a-t-il déclaré dans une interview avec le journal américain.
«Je pense que nous préférons tous l'option diplomatique», a ajouté le vice-président, tout en déclarant que «cela dépend vraiment de ce que les Iraniens font et disent». L'administration Trump a mené jeudi avec l'Iran une troisième session de pourparlers sous médiation omanaise à Genève.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué avoir eu ses pourparlers les «plus intenses» à ce jour avec les Américains, après cette journée de discussions.
L'Iran annonce une nouvelle session de pourparlers avec les Etats-Unis «dans moins d'une semaine»
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué qu'une nouvelle session de discussions avec les Etats-Unis se tiendrait probablement «dans moins d'une semaine», après s'être félicité de «bons progrès» lors de pourparlers jeudi à Saint-Gall.
«Il a (...) été décidé que le prochain cycle de négociations se tiendrait très bientôt, peut-être dans moins d'une semaine», a déclaré Abbas Araghchi à la télévision d'Etat. Des discussions techniques se tiendront au préalable lundi à Vienne en Autriche, a-t-il précisé.
Iran et Etats-Unis ont réalisé «des progrès significatifs» à Genève
Iraniens et Américains se sont rencontrés pendant environ cinq heures en dialogue indirect à Cologny (GE). Les pourparlers se sont achevés jeudi soir vers 19h30. Le facilitateur omanais parle de «progrès significafs».
«Nous reprendrons bientôt après des consultations dans les capitales respectives», a affirmé sur les réseaux sociaux le ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Busaidi. «Les discussions au niveau technique reprendront la semaine prochaine à Vienne"» a-t-il ajouté remerciant les autorités suisses.
Le chef de la diplomatie Abbas Araghchi et les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont fait le point dans ce dialogue indirect sur les propositions iraniennes sur le nucléaire. Selon des sources citées par le Wall Street Journal, Washington a exigé la fermeture des sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan, laissant le réacteur de Téhéran pour du nucléaire civil.
Les Etats-Unis demandent toujours la fin de l'enrichissement de l'uranium iranien et la livraison de leur stock actuel. Là où Téhéran aurait mis sur la table un moratoire et un déplacement partiel de ses capacités. Et l'Iran répète ne pas vouloir l'arme nucléaire et cherche à obtenir une levée des sanctions. De son côté, le président américain Donald Trump menace de frappes limitées sur ce pays. Ce à quoi Téhéran a répondu par des exercices militaires.
