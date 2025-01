«Il est possible que l'Ukraine cesse d'exister l'année prochaine»

Moscou accuse Kiev d'avoir utilisé des missiles occidentaux

Le ministère russe de la Défense a accusé mardi l'Ukraine d'avoir visé des cibles dans la région russe frontalière de Briansk à l'aide de missiles longue portée de fabrication occidentale, affirmant les avoir abattus et promettant que cela ne resterait «pas sans réponse».

Six missiles ATACMS américains et six missiles Storm Shadow britanniques ont été tirés depuis le territoire ukrainien contre «des cibles» de la région de Briansk, a affirmé le ministère russe, disant que «tous» avaient été abattus.

L'armée ukrainienne a, elle, revendiqué avoir frappé dans la nuit avec des missiles une usine chimique produisant des explosifs pour l'armée russe dans cette région.

Source: ATS