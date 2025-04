Dans une vidéo postée sur X par une conseillère à la Maison Blanche, Trump se vante d'avoir fait gagner des milliards à ses amis. Photo: Bloomberg via Getty Images

Déjà soupçonné de délit d'initié par les démocrates, une vidéo partagée sur X jeudi 10 avril par Margo Martin, conseillère à la Maison Blanche, ne devrait pas arranger ses affaires. Loin de s'inquiéter de la situation économique mondiale, le président américain s'en amuse même. Mieux encore: il s'en vante.

Dans la séquence tournée dans le Bureau ovale, on le voit raconter fièrement comment deux de ses amis déjà richissimes ont empoché des milliards grâce à sa décision de suspendre temporairement sa guerre commerciale. «Il a gagné 2,5 milliards de dollars, et lui 900 millions! Pas mal, non?», lance-t-il, amusé, en désignant Charles Schwab, le célèbre investisseur, et Roger Penske, ancien patron d’une écurie de NASCAR.

Les deux hommes ne sont pourtant pas dans le besoin: leur fortune s’élève respectivement à 12,9 et 5,6 milliards de dollars, rapporte «The Independant». Si les invités présents dans le Bureau ovale rient face à l’enthousiasme de Donald Trump, les faits, eux, sont troublants. Ces deux proches ont-ils reçu un bon tuyau en amont, ou ont-ils simplement eu le nez fin?

304 milliards pour les riches

Après les gains inattendus de mercredi, Donald Trump est en effet soupçonné d'avoir manipulé les marchés et même de délit d'initiés, une pratique interdite sur les marchés financiers. Un sénateur démocrate a demandé l'ouverture d'une enquête accusant le président d'avoir prévenu sa famille et ses amis fortunés d'acheter des actions, sachant qu'une suspension des droits de douanes n'allait pas tarder. De cette manière, la décision de Trump ferait grimper leur cours et enrichirait des personnes déjà fortunées.

Et c'est exactement ce qui s'est passé. A peine quelques minutes après l'annonce de la suspension des droits de douane pour 90 jours, mercredi 9 avril, les actions ont bondi de 7%. Finalement, Wall Street a clôturé avec une hausse de 9%, une de ses meilleures performances historiques.

Bloomberg affirme que c'était «le meilleur jour de tous les temps» pour les personnes les plus riches du monde. Celles-ci auraient amassé 304 milliards de dollars, soit trois fois le budget annuel de la Confédération! Rien que ça.

Et parmi les gagnants du jour, Donald Trump lui-même. L’action de son entreprise Trump Media & Technology Group a bondi de 21,67%. Et son fidèle allié, Elon Musk, qui s'était toutefois plaint de la guerre commerciale américaine, a vu l'action Tesla bondir de 23%, soit une hausse de 36 milliards de dollars, souligne The New Republic.

Un message sans équivoque

Les soupçons de délit d'initiés trouvent leur origine dans un message publié par Donald Trump, mercredi 9 avril sur son réseau Truth Social, quelques minutes seulement après l’ouverture de la Bourse de New York. Et le texte du président américain est clair: «C'est un excellent moment pour acheter des actions.» Quatre heure plus tard, celui-ci annonçait une suspension de 90 jours des droits de douane, entrainant des gains importants sur les marchés et pour ses amis.

Du côté de la Maison Blanche, on dément avoir délibérément averti qui que ce soit, et on contre-attaque: les accusations des démocrates seraient un «jeu partisan». Toutefois, au vu des faits, la question de la manipulation des marchés semblent pertinente.

Si l'affaire éveille des soupçons, une chose est sûre: tandis que certains perdaient gros, d'autres milliardaires gagnaient, eux, très gros... dont des proches de Trump. De quoi jeter de l'huile sur le feu et resserrer l'étau autour du président américain.