Trump «pense avoir un accord» avec la Russie

Les frappes russes doivent «cesser immédiatement et sans conditions»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé jeudi des bombardements russes sur l'Ukraine qui ont tué au moins neuf personnes dans la nuit à Kiev, la capitale, appelant la Russie à «cesser immédiatement» ses frappes.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Cela fait 44 jours que l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu total et l'arrêt des frappes... Et cela fait 44 jours que la Russie continue de tuer notre peuple», a réagi le dirigeant ukrainien dans un message sur X ajoutant que «les frappes doivent cesser immédiatement et sans conditions».

Source: AFP