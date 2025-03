Zelensky s'en prend violemment à la Russie

Dans une publication sur Telegram, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé de graves accusations contre Moscou en vue d'une éventuelle paix en Ukraine

Volodymyr Zelensky s'exprime lors d'une conférence de presse à Kiev, le 12 mars 2025. Photo: keystone-sda.ch

«L’échange de prisonniers et un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours sont les premières mesures rapides qui peuvent nous rapprocher tous d’une paix juste et durable. L’Ukraine est prête à prendre ces mesures parce que le peuple ukrainien veut la paix plus que quiconque », a écrit Zelensky avant de s’en prendre violemment au Kremlin.

«Le monde voit désormais que la Russie pose délibérément des conditions qui ne font que compliquer et prolonger la situation, car la Russie est le seul acteur qui veut que la guerre continue et que la diplomatie échoue.»