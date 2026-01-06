Une clinique touchée par des frappes russes à Kiev

Une clinique à Kiev a été touchée lundi par des frappes russes, qui ont au total causé la mort de deux personnes. L'attaque s'est déroulée à la veille d'une réunion des alliés de l'Ukraine destinée à poursuivre les efforts diplomatiques pour régler le conflit.

Des alertes antiaériennes ont retenti au cours de la nuit sur tout le territoire ukrainien, visé par 165 drones selon le président Volodymyr Zelensky, qui a signalé de nouvelles coupures d'électricité. Dans la capitale ukrainienne, un incendie a été provoqué dans une clinique privée par ces attaques, y faisant un mort et trois blessés, selon les services de secours.

Margaryta Maliovana, la directrice de l'établissement, a témoigné auprès de l'AFP d'une «nuit terrible». Selon elle, 26 patients se trouvaient sur place au moment de l'impact et un homme de 30 ans a péri.

Dans un froid glacial

«Il y a des blessés légers mais ils ont été soignés à la clinique – quelques égratignures ici et là, quelques personnes étaient stressées», a-t-elle ajouté.

«Nous dormions, comme d'habitude. Et soudain, il y a eu une explosion. Nous nous sommes réveillés, sans comprendre. (...) Puis nous avons vu de la fumée», a raconté Vitaly Chliaïev, un retraité 81 ans qui habite à proximité.

Dans la périphérie de Kiev, plusieurs habitations et infrastructures essentielles ont souffert des bombardements, qui ont fait un mort, un homme, dans la localité de Fastiv, a expliqué le gouverneur Mykola Kalachnyk sur Telegram.

Les frappes ont entraîné des coupures de courant, rendant nécessaire le déclenchement de systèmes de secours pour maintenir l'approvisionnement en eau et chauffage, a précisé ce responsable, alors que les températures nocturnes sont tombées à -8°C.

Source: AFP