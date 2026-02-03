Zelensky dit que la Russie juge «plus important de terroriser que de choisir la diplomatie»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mardi que la Russie préférait poursuivre ses frappes plutôt que de s'engager dans la voie diplomatique, après que Moscou a lancé plus de 70 missiles et 450 drones sur l'Ukraine dans la nuit, selon Kiev.
«Profiter des journées d'hiver les plus froides pour terroriser la population est plus important pour la Russie que choisir la diplomatie», a écrit le président ukrainien sur le réseau social X, en ajoutant que les forces russes avaient frappé dans la nuit avec «plus de 70 missiles au total, et lancer 450 attaques de drones».
Plus d'un millier d'habitations sans chauffage à Kiev
La Russie a repris ses frappes tôt mardi matin contre les infrastructures énergetiques de l'Ukraine, privant de chauffage plus d'un millier d'immeubles d'habitations à Kiev où la température avoisinne les -20°C degrés, selon des officiels ukrainiens.
«Le résultat de ces frappes est que plus de 1100 immeubles d'habitations sont privés de chauffage», a indiqué le ministre du développement Oleksiy Kuleba sur le réseau social X, reprochant à la Russie d'attaquer «les habitations, le chauffage et les conditions de vie basiques des civils» dans tout le pays.
Kiev à nouveau visée par des frappes russes après quelques jours de pause
La Russie a repris dans la nuit de lundi à mardi ses attaques sur Kiev, faisant deux blessés selon les autorités, après un arrêt de quelques jours des frappes sur la capitale ukrainienne obtenu par Donald Trump. «Les Russes ont décidé de frapper Kiev par un froid glacial», a indiqué le chef de l'administration militaire locale Tymur Tkachenko, faisant état de deux blessés.
Le Kremlin avait annoncé vendredi avoir accepté une demande du président américain de s'abstenir de frapper Kiev ainsi que le réseau énergétique jusqu'au 1er février, avant une reprise de pourparlers tripartites à Abou Dhabi. La Russie avait toutefois poursuivi ses frappes sur le reste du pays, faisant notamment 12 morts dans une attaque dimanche contre un bus transportant les employés d'une mine dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est).
Initialement prévue dimanche, une deuxième session de pourparlers entre Kiev, Moscou et Washington pour tenter de trouver une issue à la guerre doit se tenir mercredi et jeudi aux Emirats arabes unis. En janvier, les bombardements russes avaient causé à Kiev des coupures de chauffage d'une gravité et d'une durée inédite depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022.
Les températures sont descendues tôt mardi à -17°C à Kiev et à -23°C à Kharkiv, la deuxième ville du pays, où deux personnes ont également été blessées par une frappe dans la nuit. Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) publié début janvier, près de 15'000 civils ukrainiens ont été tués et 40'600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022.
Des soldats russes auraient «aidé à repousser une attaque» contre l'aéroport du Niger
Des soldats russes ont aidé à repousser une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) contre le principal aéroport du Niger la semaine dernière, a annoncé lundi le ministère russe des Affaires étrangères.
Le chef de la junte nigérienne, le général Abdourahamane Tiani, avait félicité jeudi «les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité» sur le site de l'aéroport de Niamey face à cette rare attaque contre la capitale, qui a fait vingt morts parmi les assaillants et quatre blessés parmi les soldats nigériens, selon les autorités.
«L'assaut a été repoussé grâce aux efforts communs du Corps africain (Africa Corps, ndlr) du ministère russe de la Défense et des forces armées nigériennes», a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères. «Moscou condamne fermement cette nouvelle attaque extrémiste», a-t-il ajouté.
La Russie a accéléré ses avancées en Ukraine en janvier
Les troupes russes ont accéléré leurs avancées en Ukraine au cours du mois de janvier, capturant près de deux fois plus de territoire que le mois précédent, selon une analyse AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), qui collabore avec le Critical Threats Project, deux centres de réflexion américains.
La Russie a conquis 481 kilomètres carrés en janvier, contre 244 kilomètres carrés en décembre 2025, ce qui représente l'une des plus importantes progressions enregistrées lors d'un mois d'hiver depuis le début de l'invasion russe en 2022. Ces avancées se déroulent alors que l'Ukraine est confrontée à des températures extrêmement froides, des conditions qui compliquent grandement les opérations offensives.
Dans le Donbass, région industrielle et minière de l'est du pays que Moscou revendique, l'armée russe contrôle désormais la quasi totalité de la région de Lougansk et 83% du territoire de celle de Donetsk.
Dans le cadre des négociations diplomatiques en cours, la Russie réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones de la région de Donetsk sous leur contrôle, ce à quoi Kiev se refuse jusqu'à présent.
La Russie, qui a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022, occupe actuellement 19,5% de la superficie du pays. Un tiers de cette surface était déjà sous contrôle russe ou prorusse depuis 2014.
Visite d'Ignazio Cassis à Kiev
Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis s'est rendu en Ukraine pour des entretiens lundi. Cette visite à Kiev s'inscrit dans le cadre du rôle de la Suisse en tant que présidente de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
M.Cassis a annoncé lundi ce voyage dans un message publié sur la plateforme X. Il a écrit qu'il se trouvait à Kiev pour réaffirmer le rôle de l'OSCE en tant que plateforme de dialogue et la volonté de l'organisation de soutenir les efforts visant à instaurer une paix durable fondée sur le droit international.
Le message était accompagné d'une photo montrant Ignazio Cassis, son homologue ukrainien Andrij Sybiha et le secrétaire général de l'OSCE Feridun Sinirlioglu à la gare de Kiev.
M.Cassis avait déjà annoncé lors du Forum économique mondial à Davos qu'il souhaitait jouer un rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine en tant que président de l'OSCE. En fonction de l'évolution de la situation, il prévoyait de se rendre à Kiev, Moscou et Washington, avait alors déclaré le chef du DFAE.
La Russie confirme des pourparlers directs avec l'Ukraine ce jeudi, avec les USA comme médiateurs
Le Kremlin a confirmé lundi la tenue mercredi et jeudi à Abou Dhabi d'un nouveau cycle de négociations directes entre Kiev, Moscou et Washington pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine.
Initialement prévu dimanche, «le deuxième cyle aura lieu mercredi et jeudi (...) à Abou Dhabi», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en expliquant ce changement par la nécessité d'harmoniser les agendas de travail des trois parties. Il a ainsi confirmé une annonce faite dimanche par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Deux morts dans une frappe de drone ukrainienne en Russie
Une frappe ukrainienne au drone a tué deux civils lundi matin dans la région frontalière russe de Belgorod, a indiqué le gouverneur régional. L'attaque a touché pendant la nuit une habitation privée dans la localité de Staryï Oskol qui a pris feu puis s'est en partie effondrée, a précisé Viatcheslav Gladkov sur Telegram.
«Les secouristes sur place ont retrouvé les corps de deux personnes», a-t-il déclaré. En réponse aux bombardements quotidiens de l'armée russe depuis bientôt quatre ans, l'Ukraine envoie de son côté chaque nuit des drones vers le territoire russe, visant en particulier le secteur énergétique.
12 morts dans une frappe de drone russe sur un bus
Une attaque de drone russe sur un autobus dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk (centre-est) a fait au moins 12 morts et sept blessés dimanche, ont annoncé les secours et les autorités locales.
«Un drone russe a attaqué un bus au service d'une entreprise dans le district de Pavlograd», ont indiqué sur Telegram les services d'urgence ukrainiens, publiant une photo montrant un autobus endommagé devant lequel gisent des corps floutés. Les secours précisent que les sept personnes blessées ont été hospitalisées.
Selon la police nationale, l'attaque a eu lieu dans la ville minière de Ternivka, située près de Pavlograd, à environ 70 km à vol d'oiseau du front. Le groupe énergétique DTEK a confirmé que des employés de l'une de ses mines avaient été visés par cette attaque, après avoir terminé le travail.
Selon cette source, 15 travailleurs ont été tués, et sept autres blessés, un bilan qui n'a pas encore été confirmé par les autorités ukrainiennes.
Une frappe russe touche une maternité à Zaporijjia
Une frappe russe a touché dimanche une maternité dans la ville ukrainienne de Zaporijjia (centre-est), faisant au moins six blessés, a affirmé sur Telegram le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov. Il a publié des images montrant des salles de consultation médicale dévastées par le souffle d'une explosion. On y voit des fenêtres brisées, du mobilier détruit et de nombreux débris au sol.
Selon cette source, deux des personnes blessées étaient des femmes qui subissaient des examens médicaux au moment de l'attaque. Ivan Fedorov a également publié une vidéo montrant l'extérieur du bâtiment, sa façade en briques endommagée et une fumée grise s'échappant d'une des fenêtres pulvérisées.
