L'Iran menace de frapper les universités américaines au Moyen-Orient

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé dimanche de cibler les universités américaines au Moyen-Orient, après avoir fait état de la destruction de deux universités en Iran par des frappes américano-israéliennes.

«Si le gouvernement américain veut que ses universités dans la région ne subissent pas de représailles (...), il doit condamner le bombardement des universités dans un communiqué officiel avant lundi 30 mars à midi», ont déclaré les Gardiens de la Révolution dans un communiqué publié par des médias iraniens.

S'éloigner des bâtiments

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique iranienne, ont notamment conseillé «aux employés, professeurs et étudiants des universités américaines de la région de s'éloigner d'un kilomètre» des campus pouvant être visés.

De nombreuses universités américaines possèdent des campus dans les pays du Golfe, comme l'université Texas A&M, implantée au Qatar, ou encore la New York University, aux Emirats arabes unis.

Source: AFP