Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3268 personnes en Iran, parmi lesquelles 1443 civils, dont 217 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1094 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 17 civils tués en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Un flou règne sur la tenue des négociations: Donald Trump affirme que des discussions ont lieu, tandis que l'Iran nie l'existence de pourparlers et a réitéré son refus de négocier.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
L'Iran menace de frapper les universités américaines au Moyen-Orient
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé dimanche de cibler les universités américaines au Moyen-Orient, après avoir fait état de la destruction de deux universités en Iran par des frappes américano-israéliennes.
«Si le gouvernement américain veut que ses universités dans la région ne subissent pas de représailles (...), il doit condamner le bombardement des universités dans un communiqué officiel avant lundi 30 mars à midi», ont déclaré les Gardiens de la Révolution dans un communiqué publié par des médias iraniens.
S'éloigner des bâtiments
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique iranienne, ont notamment conseillé «aux employés, professeurs et étudiants des universités américaines de la région de s'éloigner d'un kilomètre» des campus pouvant être visés.
De nombreuses universités américaines possèdent des campus dans les pays du Golfe, comme l'université Texas A&M, implantée au Qatar, ou encore la New York University, aux Emirats arabes unis.
Source: AFP
Les houtis lancent une deuxième attaque contre Israël
Les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué une deuxième attaque samedi contre Israël dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.
Dans un communiqué sur X, leur porte-parole Yahya Saree a déclaré que les Houthis avaient lancé «des missiles de croisière et des drones» en direction de «plusieurs objectifs vitaux et militaires» en Israël.
Les rebelles, qui avaient régulièrement visé Israël entre 2023 et 2025 en soutien au mouvement islamiste palestinien Hamas pendant la guerre à Gaza, avaient revendiqué plus tôt samedi leur première attaque contre Israël depuis le début de la guerre le 28 février.
Source: AFP
L'Iran attaque des sites industriels majeurs dans le Golfe
Une attaque iranienne contre l'usine d'Aluminium Bahrain (Alba) a fait deux blessés légers samedi, a annoncé dimanche le groupe bahreïni dans un communiqué cité par l'agence officielle BNA, l'Iran revendiquant ce bombardement ainsi qu'un autre aux Emirats arabes unis.
«L'entreprise confirme que deux employés d'Alba ont subi des blessures », indique le communiqué, ajoutant que le groupe «évalue actuellement l'ampleur des dégâts causés à ses installations».
Dans un communiqué cité par la radio-télévision d'Etat iranienne (Irib), les Gardiens de la Révolution ont revendiqué cette attaque commise «à l'aide de missiles et de drones», ainsi qu'une autre contre l'usine d'Emirates Aluminium (Emal) aux Emirats arabes unis.
Source: AFP
Le Pentagone se prépare à des opérations sur le terrain en Iran
Le Pentagone se prépare à des opérations de plusieurs semaines sur le terrain en Iran, a rapporté samedi le Washington Post, citant des responsables américains, au moment où les Etats-Unis entreprennent un renforcement de leur posture au Moyen-Orient.
Deux puissantes explosions entendues depuis le nord de Téhéran
Deux puissantes explosions ont retenti dimanche à Téhéran, selon un journaliste de l'AFP présent dans le nord de la capitale iranienne.
Ces explosions se sont produites vers 7h20 (5h50 en Suisse), a rapporté ce journaliste, selon qui la défense aérienne iranienne est active dans le nord-est de la Téhéran.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce la mort d'un soldat au Sud-Liban
L'armée israélienne a annoncé dimanche la mort au combat d'un soldat dans le sud du Liban, le cinquième tué depuis la reprise des hostilités avec le mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah.
«Le sergent Moshe Yitzchak Hacohen Katz, 22 ans, de New Haven, Connecticut, soldat du 890e bataillon de la brigade des parachutistes, est tombé au combat dans le sud du Liban», selon un communiqué de l'armée qui date le décès de samedi.
Source: AFP
Un missile tiré depuis le Yémen vers Israël
Un nouveau missile a été tiré depuis le Yémen vers Israël, a annoncé dimanche l'armée israélienne en ajoutant que ses systèmes de défense aérienne «sont à l'œuvre pour intercepter la menace».
L'armée israélienne «a détecté le tir d'un missile depuis le Yémen en direction du territoire israélien. Les systèmes de défense aérienne sont mobilisés pour intercepter la menace. La population est priée de suivre les consignes de sécurité émises par le Commandement du front intérieur», a-t-elle déclaré.
Source: AFP
Washington condamne l'attaque «iranienne» contre le président du Kurdistan
Les Etats-Unis ont condamné samedi «avec la plus grande fermeté» les attaques «perpétrées en Irak par les milices terroristes agissant pour le compte de l'Iran», et notamment celle «contre la résidence privée du président de la région du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani», selon un communiqué du département d'Etat.
«Ces actes commis par l'Iran et ses proxys constituent une atteinte directe à la souveraineté, à la stabilité et à l'unité de l'Irak», ajoute le département d'Etat. «Nous rejetons catégoriquement les actes terroristes aveugles et lâches que l'Iran et ses proxys terroristes ont perpétrés dans la région du Kurdistan irakien et dans tout l'Irak.»
Source: AFP
Acclamé par les conservateurs américains, Reza Pahlavi prône l'amitié irano-américaine
Sous un tonnerre d'applaudissements, Reza Pahlavi a présenté la guerre menée dans son pays d'origine comme une occasion historique de renverser le pouvoir iranien. Il a rêvé d'un futur où l'Iran passerait du statut d'ennemi numéro un à celui d'allié des Etats-Unis.
«Pouvez-vous imaginer l'Iran passer de: 'Mort à l'Amérique' à 'Bénie soit l'Amérique'?», a-t-il demandé au public venu assister à la conférence annuelle des conservateurs américains (CPAC), qui se tient dans la banlieue de Dallas. «Le président Trump rend à l'Amérique sa grandeur, et j'ai l'intention de rendre à l'Iran sa grandeur», a-t-il ajouté, acclamé par la foule.
Reza Pahlavi, qui n'est pas retourné en Iran depuis la révolution de 1979 ayant renversé la monarchie, dirige l'un des nombreux mouvements d'opposition basés à l'étranger et se présente comme une alternative en cas de chute du pouvoir iranien.
Source: AFP
La prix Nobel de la paix Shirin Ebadi critiquée pour son soutien au fils du chah
La lauréate iranienne du prix Nobel de la paix Shirin Ebadi fait face samedi à des critiques d'Iraniens après avoir été nommée à la tête d'un comité pour une justice de transition créé par le fils du dernier chah, Reza Pahlavi.
Plus tôt ce mois-ci, il a nommé à la tête d'un comité pour une justice de transition Mme Ebadi, qui vit en exil comme lui et avait reçu le prix Nobel de la paix en 2003 pour son combat en faveur des droits humains.
Ce choix a été perçu comme l'un des soutiens les plus significatifs reçus par M. Pahlavi de la part d'une figure de la société civile iranienne, mais a suscité les critiques d'une partie des milieux libéraux et de gauche au sein d'une diaspora iranienne profondément divisée.
Le média persanophone basé aux Pays-Bas Radio Zamaneh a publié une lettre signée, selon lui, par 320 figures de la société civile et universitaires iraniens, dénonçant un «changement fondamental d'orientation» de Mme Ebadi et appelant le comité Nobel à réexaminer la distinction de la juriste, en l'accusant de cautionner la guerre. Mme Ebadi n'a pas commenté la controverse.
Source: AFP
L'ambassade américaine à Bagdad ciblée par deux drones
Deux drones lancés sur l'ambassade américaine dans la capitale irakienne Bagdad ont été interceptés par la défense antiaérienne irakienne, a indiqué à l'AFP un haut responsable sécuritaire, première attaque du genre contre la mission diplomatique en dix jours.
D'après ce responsable, les drones ont chuté hors de la Zone verte, quartier bouclé et ultra-sécurisé du centre de Bagdad abritant institutions étatiques et représentations diplomatiques. Un deuxième responsable a confirmé une attaque menée par «un drone explosif» qui a été abattu.
La dernière attaque du genre remonte au 18 mars. Les influentes brigades du Hezbollah, groupe armé irakien pro-Iran, avaient ensuite décrété une trêve unilatérale, qu'elles ont depuis reconduite.
Source: AFP
L'armée américaine annonce l'arrivée d'un navire d'assaut amphibie au Moyen-Orient
Le Tripoli, navire basé habituellement au Japon, est arrivé vendredi au Moyen-Orient, selon un communiqué du Centcom sur X, au moment où les spéculations battent leur plein sur le déploiement potentiel de troupes américaines sur le territoire iranien.
Le Centcom précise que ce porte-hélicoptères est à la tête d'un groupe naval qui comprend «quelque 3500» marins et soldats du corps des Marines.
Il comprend en outre des aéronefs de transport et de combat, ainsi que des équipements d'assaut amphibie, ajoute le communiqué, accompagné de quatre images. L'une d'entre elles montre le pont du Tripoli avec plusieurs hélicoptères Seahawk, ainsi que quelques Osprey, des aéronefs utilisés notamment pour le transport de troupes. Une autre montre un avion de combat F-35, capable de décoller et d'atterrir sur ces porte-hélicoptères.
Source: AFP