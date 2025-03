Le Hamas diffuse une nouvelle vidéo d'un otage israélien à Gaza

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a diffusé samedi une nouvelle vidéo d'un otage israélien enlevé le 7 octobre 2023 lors de son attaque en Israël à partir de Gaza, qui appelle son gouvernement à assurer sa libération.

La vidéo, de plus de trois minutes, dont la date d'enregistrement ne peut être vérifiée, montre l'otage s'exprimant en hébreu devant la caméra et levant à plusieurs reprises les mains, réclamant à être libéré.

Le Forum des familles d'otages, principale organisation militant pour la libération des Israéliens retenus dans la bande de Gaza, a identifié l'homme comme étant Elkana Bohbot, enlevé lors du festival de musique Nova dans le sud d'Israël lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans le territoire palestinien.

Photo: AFP

Une video diffusée lundi le montrait aux côtés d'un autre otage, Yossef-Haïm Ohana, également enlevé lors de l'attaque du festival Nova. Dans cette vidéo, les deux hommes parlaient des dangers auxquels ils ont été confrontés depuis la reprise des frappes aériennes israéliennes sur Gaza le 18 mars, après environ deux mois de trêve.

Dans la séquence de samedi, Elkana Bohbot répète que les bombardements pourraient lui coûter la vie et supplie d'être réuni avec sa femme et son fils.

Source: AFP