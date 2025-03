La Russie a visé un hôpital militaire ukrainien à Kharkiv

La Russie revendique avoir capturé deux villages en Ukraine

La Russie a revendiqué samedi la capture de deux villages dans l'est et le sud de l'Ukraine. Elle poursuit ainsi ses avancées sur le front alors que les efforts patinent en vue d'un cessez-le-feu global, voulu par le président américain Donald Trump.

Selon le rapport quotidien du ministère russe de la Défense, les forces de Moscou ont capturé le village de Chtchebraki dans la région de Zaporijjia (sud) et celui de Panteleïmonivka dans celle de Donetsk (est).

Zelensky critique

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui rapporté que la Russie a lancé plus de 170 drones sur l'Ukraine au cours de la nuit, frappant des cibles dans les régions de Dnipropetrovsk, Kiev, Soumy, Kharkiv et Khmelnytsky. Selon lui, quatre personnes ont été tuées à Dnipro, où la frappe a touché un complexe hôtelier, et fait 21 blessés en tout, dont une femme enceinte.

«La Russie se moque des efforts de maintien de la paix déployés dans le monde. Elle fait traîner la guerre et sème la terreur parce qu'elle ne ressent toujours aucune pression réelle», a dénoncé Zelensky.

Source: AFP