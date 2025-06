Netanyahu dit avoir identifié une «ouverture» dans les négociations sur les otages à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche soir avoir identifié «une ouverture» à propos des otages retenus dans la bande de Gaza et avoir donné l'ordre vendredi de faire avancer les négociations en vue de leur libération.

«J'ai donné instruction avant-hier de faire progresser les négociations car j'ai identifié une ouverture, je ne renonce à personne», affirme Netanyahu, dans une vidéo diffusée par son bureau. Le Premier ministre israélien n'a pas donné plus de détails sur ces négociations.

Déterminé à faire avancer les choses

Dans une interview à la chaîne américaine Fox News, Netanyahu a fait référence un peu plus tard à la proposition de l'envoyé spécial du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, prévoyant «un cessez-le-feu de 60 jours (à Gaza) au cours duquel la moitié des otages seraient libérés immédiatement».

Cette proposition a fait l'objet de négociations indirectes entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas depuis plus de deux mois, jusque-là sans résultat. Mais «il y a eu du nouveau à ce sujet» et «j'espère que nous pourrons le faire, car je suis déterminé à les faire sortir», a déclaré Benjamin Netanyahu à Fox News sans plus de précisions.

Source: AFP