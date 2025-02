L'ONU affirme son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine

Ll'Assemblée générale de l'ONU a réaffirmé lundi son attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Défiant Kiev et ses alliés européens, les Etats-Unis avaient décidé à la surprise générale de soumettre lundi à l'Assemblée générale de l'ONU une résolution réclamant la fin rapide du conflit sans référence à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, au moment où Donald Trump a entamé un rapprochement avec le Kremlin et multiplié les invectives contre son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, désormais sous pression.

Le très court texte qui demandait «instamment qu'il soit mis fin au conflit dans les plus brefs délais et plaide pour une paix durable» n'a pas été mis aux voix tel quel. Il a en effet été largement modifié par plusieurs amendements de pays européens pointant clairement du doigt la Russie pour ce conflit, affirmant son attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et réclamant une «paix juste». Le texte modifié a été adopté par 93 voix pour, 8 contre et 73 abstentions. Les Etats-Unis, qui avaient décrit leur initiative comme «historique» pour trouver «un chemin vers la paix», se sont finalement abstenus et la Russie, qui avait salué le projet américain original comme «un pas dans la bonne direction», a voté contre.

