Le Kremlin s'attend à des négociations «difficiles» lundi avec les Américains

Le Kremlin a estimé dimanche que les discussions visant à parvenir à une fin de conflit en Ukraine n'en étaient qu'à leur «début» et s'annonçaient «difficiles», à la veille de pourparlers en Arabie saoudite avec les Américains.

Photo: keystone-sda.ch

«Il s'agit d'un sujet très complexe et il y a beaucoup de travail à faire. Nous n'en sommes qu'au début», a tempéré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, à la télévision russe. Ce dernier a précisé que le «sujet principal de discussion» serait la reprise de l'accord céréalier en mer Noire, qui était en vigueur entre l'été 2022 et 2023, permettant à l'Ukraine d'exporter ses céréales, vitales pour l'alimentation mondiale.

La Russie s'en était retirée après un an, déplorant que les Occidentaux ne respectent pas à ses yeux leurs engagements destinés à assouplir les sanctions sur les exportations russes de produits agricoles et d'engrais. «Nos négociateurs seront prêts à discuter des nuances autour de ce problème», a poursuivi Dmitri Peskov, qualifiant les questions de Moscou sur le sujet de «nombreuses».

Le porte-parole du président russe Vladimir Poutine n'a pas parlé, dans cet entretien, de la demande de cessez-le-feu complet validée par Kiev et poussée par Donald Trump. Il n'a pas non plus évoqué un accord limité sur une cessation des hostilités visant les infrastructures énergétiques des deux belligérants, comme convenu entre Poutine et le président américain plus tôt cette semaine.