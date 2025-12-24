Les deux policiers de Moscou sont morts dans une explosion
Deux agents de la police routière ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi à Moscou dans une explosion survenue lorsqu'ils ont tenté d'arrêter une personne suspecte, a indiqué le Comité d'enquête russe dans un communiqué.
«Un engin explosif a été mis en marche» au moment où les policiers se sont approchés de cette personne qui se trouvait près de leur véhicule de service, selon la même source. «Deux policiers ont succombé à leurs blessures», indique le communiqué en précisant que la personne se trouvant à côté d'eux a également péri dans l'explosion.
Zone bouclée
Une enquête pour «attentat à la vie» des membres des forces de l'ordre et "trafic d'explosifs" a été ouverte, a-t-il ajouté. L'incident s'est produit dans la rue Eletskaïa, dans le sud de Moscou, à proximité de l'endroit où a été tué un général russe cette semaine. La zone a été bouclée par un important dispositif policier, selon les images diffusées par les télévisions russes.
Les faits se sont déroulés dans une rue voisine de celle où le général Fanil Sarvarov, qui dirigeait le département de la formation opérationnelle au sein de l'état-major des forces russes, a été tué lundi dans l'explosion d'un engin déposé sous une voiture.
Source: AFP
L'armée ukrainienne annonce avoir abandonné la ville de Siversk, dans l'est
L'armée ukrainienne a annoncé mardi s'être retirée de la ville de Siversk, dans l'est de l'Ukraine, face aux assauts des troupes russes, qui avaient revendiqué la capture de cette localité le 11 décembre.
«Afin de préserver la vie de nos soldats et la capacité de combat de nos unités, les défenseurs ukrainiens se sont retirés de la localité», a indiqué sur Telegram l'état-major de l'armée ukrainienne.
Source: AFP
L'Ukraine dans le noir après des frappes russes
Les autorités ukrainiennes ont annoncé mardi des coupures de courant dans plusieurs régions du pays à la suite de frappes russes sur ses infrastructures. L'armée russe bombarde l'Ukraine quasiment toutes les nuits avec des missiles et des drones.
«La Russie attaque une fois de plus nos infrastructures énergétiques. En conséquence, des coupures de courant d'urgence ont été déclenchées dans plusieurs régions d'Ukraine», a indiqué le ministère de l'énergie sur le réseau social Telegram.
L'opérateur électrique Ukrenergo a fait état d'une «attaque massive de missiles et de drones» et dit que les travaux de réparation démarreraient dès que la situation sécuritaire le permettrait. Il n'a pas été fait état de victime à ce stade.
Source: AFP
La Russie fait état de «lents progrès» dans les négociations avec les Américains
La Russie a fait état lundi de «lents progrès» dans les négociations avec les Etats-Unis sur le plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en dénonçant les «tentatives malveillantes» de certains pays de faire échouer les pourparlers.
«On observe des progrès lents. Ils s'accompagnent de tentatives extrêmement néfastes et malveillantes d'un groupe influent d'États visant à torpiller ces efforts et à faire dérailler le processus diplomatique», a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par les agences de presse russes.
Entente russo-américaine, le cauchemar de l'UE?
Il a loué l'intention du président Donald Trump de trouver «des solutions qui s'attaqueront aux causes profondes du conflit et qui seront durables», tout en critiquant l'attitude des Etats européens envers le plan de Washington, présenté il y a près d'un mois et qui fait depuis l'objet de négociations.
Une entente russo-américaine sur l'Ukraine, «c'est ce que redoutent tant nos adversaires à Bruxelles et dans plusieurs capitales européennes, qui, dans leurs pires cauchemars, ne peuvent qu'imaginer les résultats auxquels nous travaillons», a dit Sergueï Riabkov. «Nous continuerons à avancer dans cette direction sans relâcher nos efforts», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La région d'Odessa de nouveau visée par des frappes russes
La région portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a de nouveau été visée lundi par des frappes russes qui ont endommagé des infrastructures énergétiques et maritimes, après des attaques ukrainiennes sur des pétroliers liés à la Russie en mer Noire et Méditerranée.
Les frappes de lundi ont visé des «infrastructures énergétiques et industrielles» ainsi qu'un «entrepôt contenant des engrais et du matériel agricole» et fait un blessé, selon le gouverneur de la région d'Odessa, Oleg Kiper. Elles ont aussi privé d'électricité plus de 120'000 foyers, selon les autorités. L'opérateur électrique privé DTEK a indiqué travailler «en mode intensif» pour reconnecter le réseau.
«L'ennemi ne cesse de frapper la région d'Odessa. La Russie tente de détruire la logistique maritime en lançant des attaques systématiques contre les infrastructures portuaires et énergétiques», a affirmé sur Telegram le ministre de la Reconstruction, Oleksiï Kouleba.
Le président Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de vouloir «semer le chaos, pour exercer une pression morale pendant l'hiver sur la population d'Odessa et sur les Ukrainiens».
Source: AFP
Un général de l'état-major russe tué dans une explosion à Moscou
Un général de l'état-major russe a été tué lundi matin dans l'explosion d'une voiture dans le sud de Moscou, a annoncé le Comité d'enquête russe, en affirmant étudier une piste ukrainienne.
Une enquête pour «meurtre» du général-lieutenant Fanil Sarvarov, chef du département de la formation opérationnelle au sein de l'état-major, a été ouverte, a précisé le comité dans un communiqué. L'une des pistes étudiées est celle «liée» aux «services spéciaux ukrainiens», selon la même source.
Source: AFP
Nouvelle rencontre prévue entre les Etats-Unis et l'Ukraine
Kiev a annoncé dimanche que les négociateurs ukrainiens allaient de nouveau s'entretenir à Miami avec leurs homologues américains qui reçoivent de leur côté séparément l'émissaire russe, pour évoquer un possible règlement du conflit en Ukraine.
La présidence russe a pour sa part affirmé le même jour, par la voix de son conseiller diplomatique, Iouri Ouchakov, qu'une rencontre trilatérale Russie/Etats-Unis/Ukraine n'était «pas en cours de préparation», alors que les Ukrainiens avaient fait état d'une proposition de Washington d'en organiser une.
Nouveau jour de discussion
«Troisième jour de travail. Aujourd'hui, avec le chef d'état-major des forces armées Andriï Gnatov, nous allons avoir une autre réunion avec la partie américaine», a déclaré le négociateur en chef de Kiev, Roustem Oumerov, qui est arrivé à Miami vendredi, le jour où les pourparlers ont commencé.
Dimanche toujours, les Américains, emmenés par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, le gendre du président américain, parlent également dans cette ville du sud-est des Etats-Unis avec le représentant russe Kirill Dmitriev. Et ce pour la deuxième fois ce week-end.
Des discussions constructives
«Les discussions se déroulent de manière constructive», a jugé cet émissaire de Moscou. Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait quant à lui appelé Washington à accentuer la pression sur la Russie.
«Les Etats-Unis doivent dire clairement: s'il n'y a pas de voie diplomatique, alors il y aura une pression totale», avait-il lancé devant la presse, jugeant que seuls les Américains étaient capables de persuader Moscou d'arrêter le conflit en Ukraine, déclenché il y a près de quatre ans.
Source: ATS
L'Ukraine combat une incursion russe dans la région de Soumy
L'armée ukrainienne a annoncé dimanche qu'elle s'efforçait de repousser une tentative de percée des troupes russes dans une zone frontalière de la région de Soumy (nord-est), d'où Kiev accuse Moscou d'avoir illégalement déporté des civils en Russie.
«Des combats sont en cours dans le village de Grabovske», ont déclaré les forces ukrainiennes dans un message sur Telegram. Elles ajoutent que «les défenseurs ukrainiens s'emploient à repousser les occupants vers le territoire russe» et démentant la présence de soldats russes dans le village voisin de Riasne.
Accusations d'arrestations illégales
Le médiateur ukrainien pour les droits humains, Dmytro Loubinets, a accusé dimanche les Russes d'avoir «emmené de force» une cinquantaine de civils ukrainiens de Grabovske vers la Russie. Citant des informations préliminaires, il a raconté que les soldats russes les avaient «illégalement arrêtés» jeudi, privés de communication, puis «emmenés de force sur le territoire de la Fédération de Russie» samedi.
L'AFP n'est pas en mesure de vérifier ces allégations. La Russie n'a pour l'heure pas fait de commentaires officiels à ce sujet mais a revendiqué samedi la prise du village de Vyssoke, proche de Grabovske.
Source: AFP
Poutine se dit «prêt» à parler à Macron... qui avisera «dans les prochains jours»
La présidence française a jugé «bienvenu» dimanche que le président russe Vladimir Poutine se dise «prêt» à parler avec son homologue Emmanuel Macron, ajoutant qu'elle aviserait "dans les prochains jours" selon quelles modalités cela pourrait se faire.
«Il est bienvenu que le Kremlin donne un accord public à cette démarche. Nous aviserons dans les prochains jours sur la meilleure manière de procéder», a indiqué l'Elysée.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche que Vladimir Poutine était «prêt au dialogue» avec son homologue français, qui avait lui-même fait un pas en ce sens vendredi à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.
Source: AFP
Le Kremlin dément tout préparatif en vue d'une rencontre avec l'Ukraine aux USA
Le Kremlin a affirmé dimanche qu'une rencontre entre les émissaires américains, ukrainiens et russes n'était «pas en préparation» alors que des discussions séparées ont lieu depuis vendredi à Miami (Etats-Unis) sur une possible sortie du conflit en Ukraine.
«Pour l'instant, personne n'a parlé sérieusement de cette initiative, et elle n'est pas en cours de préparation, à ma connaissance», a déclaré à la presse le conseiller diplomatique de la présidence russe, Iouri Ouchakov, cité par des agences de presse russes.
Source: AFP
Zelensky dit n'être «pas sûr» qu'une rencontre Etats-Unis/Ukraine/Russie apporte quelque chose de «nouveau»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que Washington avait proposé une nouvelle rencontre trilatérale entre les émissaires ukrainiens, américains et russes mais qu'il n'était «pas sûr» que cela apporte quelque chose de «nouveau».
«Les Etats-Unis proposent maintenant une rencontre trilatérale des conseillers Etats-Unis-Ukraine-Russie», a expliqué Zelensky qui répondait à des questions de journalistes. Mais, il a ajouté qu'il n'était «pas sûr que quoi que ce soit de nouveau n'en émerge» après de précédentes rencontres en Turquie cet été qui n'avaient abouti qu'à des échanges de prisonniers.
Source: AFP