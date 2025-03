20:09 heures

Le Hamas a accepté un nouveau projet de trêve, Israël fait une contre-proposition

Un haut responsable du Hamas a déclaré samedi que le mouvement islamiste palestinien avait approuvé une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza présentée par les médiateurs, exhortant Israël à la soutenir, mais avertissant que l'arsenal de la formation était une «ligne rouge».

«Il y a deux jours, nous avons reçu une proposition des frères médiateurs égyptiens et qataris. Nous (...) l'avons approuvée. Nous espérons que l'occupation (Israël) n'y fera pas obstacle», a déclaré Khalil al-Haya, dans une allocution télévisée prononcée à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, la fête marquant la fin du mois de jeûne musulman du ramadan. «Les armes de la résistance constituent une ligne rouge», a-t-il ajouté.

Contre -proposition israélienne

«Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, a tenu hier une série de consultations conformément à la proposition reçue des médiateurs» a pour sa part déclaré son bureau dans un communiqué. «Il y a quelques heures, Israël a transmis aux médiateurs une contre-proposition en totale coordination avec les Etats-Unis», a-t-il ajouté sans donner plus de détails.

Photo: AFP

Vendredi, Bassem Naim, membre du bureau politique du Hamas, avait déclaré que les pourparlers entre le mouvement islamiste palestinien et les médiateurs en vue d'un rétablissement de la trêve dans la bande de Gaza s'intensifiaient, alors qu'Israël poursuit ses opérations militaires sur le petit territoire.

Des sources palestiniennes proches du Hamas avaient indiqué à l'AFP que des discussions avaient commencé jeudi soir à Doha entre le mouvement et des médiateurs égyptiens et qataris, afin de relancer un cessez-le-feu et un accord de libération des otages, retenus à Gaza depuis l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël.

Source: AFP